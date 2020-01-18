Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова заявила о расхождении американской реальности и конституции

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что конституция Соединенных Штатов часто не совпадает с американской реальностью. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, есть много примеров, подтверждающих это утверждение.
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В своем посте в Facebook
 она привела в пример несколько дел, по которым Верховный суд, а также один из апелляционных судов США указал, что "ни одно постановление Конгресса не может быть оспорено только на том основании, что оно нарушает обычное международное право".
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