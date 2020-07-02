с чего всё началось

Сегодня ночью злоумышленники взломали один из аккаунтов, принадлежащих Министерству иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атаке подвергся аккаунт в Twitter, принадлежащий Департаменту ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Захарова заявила о взломе одного из аккаунтов МИД России

Происшествия В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая. 6

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Шоу-бизнес Жена Семака ответила, каково стать бабушкой в 38 лет Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна высказала мнение о том, как она себя чувствует в статусе бабушки в 38 лет.

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Авто Китайский конкурент Rolls-Royce и Aurus бьет рекорды продаж Как выяснил портал «Новые автомобили» в ходе исследования авторынка, в июне 2020 года премиальный бренд Hongqi установил новый рекорд продаж. 5