Общество
ПолитРоссияЗахарова заявила о взломе одного из аккаунтов МИД России
Сегодня ночью злоумышленники взломали один из аккаунтов, принадлежащих Министерству иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атаке подвергся аккаунт в Twitter, принадлежащий Департаменту ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.
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с чего всё началось
В твиттер-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИДа опубликовано предложение выкупить базу данных российских туристов, которые ранее зарегистрировались на портале «Госуслуги».Полит.ру09:00
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Общество
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
RT на русском 19:13
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru 09:06
Общество
Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
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Надежда Бабкина о коме: «Я видела сияющий серебристый свет»
Дальше видела сначала сияющий серебристый свет.
StarHit.ru 16:00
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Мужчина продемонстрировал в личном микроблоге рыбу, похожую на существ из фильма "Аватар".
Актуальные Новости 09:18
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Экономика
В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию
"За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
Интерфакс 13:32
Армия и оружие
ВМФ РФ приступил к подбору экипажей для двух новых вертолетоносцев
ВМФ приступил к подбору экипажей, которые начнут службу на отечественных вертолётоносцах «Владивосток» и «Севастополь».
Актуальные Новости 08:49
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Футбол
РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»
РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград вчера в 07:57
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Гаджеты
LG выпустит смартфон-свиток в 2021 году
Машины и Механизмы 08:21
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости 09:00
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия 16:40
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
РИА Новости 19:09
Футбол
Матч «Спартака» и «Тамбова» в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR
Фото: Михаил Синицын / РГ Назначены судейские бригады на матчи 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.
Российская газета 12:59
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Футбол
Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»
ProstoProSport 15:59
Общество
В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 34 пациента с COVID-19, заявили в городском оперативном штабе.
РИА Новости 16:36
Футбол
«Ротор» ожидает высокую загрузку стадиона на матчах РПЛ
После выхода «Ротора» в Российскую премьер-лигу, болельщиков интересует, сколько могут стоить билеты на матчи с участием любимой команды.
НовостиВолгограда.ру 08:05
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Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
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Помогавшим в борьбе с COVID-19 выпускникам-медикам дадут льготы
Абитуриентам, которые принимали непосредственное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, дадут льготы, с которыми им будет проще поступить на программы ординатуры в медвузы.
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