с чего всё началось

Сегодня ночью злоумышленники взломали один из аккаунтов, принадлежащих Министерству иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атаке подвергся аккаунт в Twitter, принадлежащий Департаменту ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.

Захарова заявила о взломе одного из аккаунтов МИД России

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