Общество

ПолитРоссияПолитРоссияЗахарова заявила о взломе одного из аккаунтов МИД России

Сегодня ночью злоумышленники взломали один из аккаунтов, принадлежащих Министерству иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Атаке подвергся аккаунт в Twitter, принадлежащий Департаменту ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России.
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с чего всё началось
В твиттер-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИДа опубликовано
 предложение выкупить базу данных российских туристов, которые ранее зарегистрировались на портале «Госуслуги».
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