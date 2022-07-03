RT на русскомЗахарова заявила о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и МакронаФранция нарушила конфиденциальность переговоров президента Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.РБКОфициальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.RT на русском1 июля сообщалось, что на французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах Путина и Макрона.Lenta.ruРазговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.РИА НовостиЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомLife.ruОбщественная служба новостейREGNUMНародные новостиРоссийская газетаГазета.RuАргументы и ФактыРБКПолитика СегодняВечерняя МоскваЦарьградИзвестияРЕН ТВПодробнее о событииЗахарова рассказала о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и МакронаРИА Новости10:48Захарова заявила о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и МакронаRT на русском10:22Захарова обвинила Париж в нарушении конфиденциальности переговоров Путина и МакронаИзвестия09:49Захарова: Париж нарушил конфиденциальность переговоров Путина и МакронаSmotrim.ru09:57Захарова обвинила Францию в нарушении конфиденциальности переговоров Путина и МакронаLenta.ru09:55Захарова заявила, что Франция нарушила конфиденциальность переговоров Путина и МакронаТАСС10:16Захарова обвинила Париж в нарушении конфиденциальности разговоров Путина и МакронаГазета.Ru09:11Показать ещёОценить1KПоделиться