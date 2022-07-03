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Захарова заявила о нарушении Францией конфиденциальности переговоров Путина и Макрона

Франция нарушила конфиденциальность переговоров президента Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.
РБК
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.
RT на русском
1 июля сообщалось, что на французском телеканале France 2 показали фильм о переговорах Путина и Макрона.
Lenta.ru
Разговор записал французский журналист Ги Лагаш, который лично присутствовал при этом, снимая сюжет о президенте Франции.
РИА Новости

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