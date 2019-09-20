Россия возражает против понятия "советская оккупация", за ущерб от которой МИД Эстонии требует теперь компенсацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Политика Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.

Авто Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.

Политика Начались переговоры по транзиту газа через Украину Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Политика В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

Общество Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.

Политика МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадське".

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Гаджеты Ученые использовали наушники для разблокировки телефона Команда ученых из Университета Буффало создала биометрический инструмент, который использует модифицированные беспроводные наушники для аутентификации пользователей смартфонов через уникальную геометрию их ушного канала.

Армия и оружие Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27 Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.

Наука Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.

Общество В России могут отменить несколько профессиональных праздников В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Здоровье Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.

Армия и оружие Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Наука Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.

Экономика Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и с августа не может найти его, передает Reuters.

Происшествия Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.