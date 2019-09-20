Политика
Газета.RuЗахарова жестко ответила на претензии Эстонии
Россия возражает против понятия "советская оккупация", за ущерб от которой МИД Эстонии требует теперь компенсацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о «советской оккупации»
Российская газетавчера в 05:54
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:26, Вашингтон
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости вчера в 08:10
Политика
Украина выдвинула Франции условия для покупки патрульных катеров
Киев может закупить патрульные катера французской компании ОСЕА при условии начала их производства на Украине и приобщения к нему местных судостроителей.
Известия вчера в 22:35
Авто
Внедорожник GAC сертифицировали для рынка России
GAC GS8 с успехом прошел все необходимые для регистрации тесты и готов к продажам в России.
iReactor 19 сентября в 04:03
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
Переговоры касаются транзитных поставок газа из России в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 года и позднее.
Lenta.ru 19 сентября в 07:05
Политика
На «штурм» «Зоны 51» собрались более двух тысяч человек
РИА Новости вчера в 21:38
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Политика
В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе
Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
Якутский шаман сообщил о возбуждении против него дела об экстремизме
Интерфакс вчера в 07:09
Общество
Онкоцентр Блохина не подтвердил информацию об увольнении 25 врачей
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 20-25 детских онкологов собрались уволиться из НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, поводом для этого якобы послужило решение администрации онкоцентра уволить профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости вчера в 13:06
Политика
МИД Украины прокомментировал сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Американский лидер Дональд Трамп не оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, но детали июльского разговора лидеров двух стран Киев разглашать не станет, об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью "Громадське".
РИА Новости вчера в 19:53
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Здоровье
Плачущая кристаллами девушка в Армении поставила в тупик врачей
ФАН 19 сентября в 08:08
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 18 сентября в 09:50
Футбол
Крис Смоллинг: «Остаться в „МЮ“ — было проще всего»
Остаться в «МЮ» — было бы простым решением.
Спорт-Экспресс 00:43
Гаджеты
Ученые использовали наушники для разблокировки телефона
Команда ученых из Университета Буффало создала биометрический инструмент, который использует модифицированные беспроводные наушники для аутентификации пользователей смартфонов через уникальную геометрию их ушного канала.
Naked Science 19 сентября в 04:59
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Армия и оружие
Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27
Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия 19 сентября в 08:38
Наука
Ученые-физики уточнили предельную массу нейтрино
Ученые-физики провели новое исследование, в результате которого оказалось, что предельная масса нейтрино в два раза меньше, чем они предполагали ранее.
Экономика сегодня 18 сентября в 05:02
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 19 сентября в 23:25
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Здоровье
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 18 сентября в 14:50
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru вчера в 17:28
Экономика
Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал
Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и с августа не может найти его, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:46
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр на площади 1 тыс. кв. м
Во Владивостоке загорелся торговый центр, площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
РБК вчера в 17:43
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией провела военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19 сентября в 19:57
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
В Вологодской области задержали вора в законе
По данным «Комсомольской правды», задержанным вором в законе может быть Нодар Джинчвелашвили (криминальное прозвище — Шошия).
РБК вчера в 23:54