Политика
Газета.RuЗахарова жестко ответила на претензии Эстонии
Россия возражает против понятия "советская оккупация", за ущерб от которой МИД Эстонии требует теперь компенсацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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