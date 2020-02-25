Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
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с чего всё началось
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала
, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси.
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