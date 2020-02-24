с чего всё началось

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США. «Операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — пояснили американские военные.

Экономика В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.

Наука Ученые обнаружили череп крошечного динозавра Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.

Шоу-бизнес 56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Наука Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.

Происшествия В российской воинской части обнаружили мумию В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.