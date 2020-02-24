Армия и оружие
Lenta.ruЗаход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США. «Операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — пояснили американские военные.
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с чего всё началось
Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает пресс-служба ВМС США.Коммерсантъ03:09
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