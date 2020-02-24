Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruЗаход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США. «Операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — пояснили американские военные.
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с чего всё началось
Американский эсминец Ross, который оборудован управляемым ракетным оружием, вошёл в Чёрное море для выполнения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море", сообщается на сайте
 ВМС США.
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