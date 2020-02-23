с чего всё началось

США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США. «Операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства», — пояснили американские военные.

Общество На Канарских островах началась песчаная буря Аэропорты Гран-Канария, Тенерифе Южный и Тенерифе Северный приостановили работу. Причиной стали песчаная буря и пожар на Канарских островах.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Общество В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Политика Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.

Политика Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

Здоровье Эксперт описал панику на севере Италии из-за коронавируса Экономист Никита Кричевский отметил, что на севере Италии ситуация усугубляется в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, и там это выражается в уже реальных ответных решениях.

Политика Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.

Политика Ирина Волк стала генерал-майором полиции Официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк повышена президентом РФ Владимиром Путиным до звания генерал-майора полиции.

Авто LADA Granta получила мощный мотор и подорожала Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.

Общество Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

Общество В Финляндии предложили создать особую экономическую зону с Петербургом Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением о создании особой экономической зоны на юго-востоке страны близ границы с Ленобластью.