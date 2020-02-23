Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruВоенный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ. Силы и средства Черноморского флота отслеживают действия американского корабля.
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Американский эсминец USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море, сообщает
 пресс-служба ВМС США.
Коммерсантъ03:09

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Американский эсминец зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности в регионе

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США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Известиявчера в 20:36
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В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
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Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал в отставку, сообщает New Straits Times.
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РЕН ТВ 00:22
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