Общество
Lenta.ruЗахваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим
Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
«Солдат удачи» выезжал в сирийские командировки дважды — и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м господин Цуркану попал в плен к боевикам.Коммерсантъвчера в 17:47
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Российский суд признал погибшим в Сирии наемника ЧВК Вагнера Григория Цуркану
Эхо Москвывчера в 22:46
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Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
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Оппозиция не прошла в новый состав нижней палаты парламента Белоруссии
Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН
«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Армия и оружие
Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Общество
На Сахалине ожидают сильный снегопад
Сильные снегопады ожидают 19 ноября в 15 районах Сахалинской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
В целом позитивное (симпатия и восхищение) отношение к Путину снизилось с 2017 г. на 10 процентных пунктов до 32%, а нейтрально-дистанцированное – выросло на 7 п. п. до 61%.
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Общество
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Финансы
Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ
Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Происшествия
В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину
Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле
Несколько демонстраций состоялись сегодня в Сеуле в знак протеста против требования США многократно повысить выплаты на содержание американских войск в Южной Корее.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Экономика
Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21
Скидка на самолеты Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией "Иркут" (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Автоспорт
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.