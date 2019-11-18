Общество

Lenta.ruLenta.ruЗахваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

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Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Наемника оформили погибшим

«Солдат удачи» выезжал в сирийские командировки дважды — и оба раза неудачно. В 2013 году его эвакуировали в Россию после того, как группа наемников не выдержала первого и единственного боя, а в 2017-м господин Цуркану попал в плен к боевикам.
Коммерсантъвчера в 17:47

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Наемника оформили погибшим

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Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

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Фонтанка.Рувчера в 23:18

Пропавший в Сирии наёмник ЧВК Вагнера признан погибшим

News.ruвчера в 23:48
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Представители оппозиции не прошли в новый состав нижней палаты парламента (Палаты представителей Национального собрания) Белоруссии.
RT на русском вчера в 23:34
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СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН

«Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.
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РБК вчера в 21:28
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РБК вчера в 23:54
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Lenta.ru вчера в 15:00
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
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Общество

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Общество

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Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Газета.Ru вчера в 16:48
Общество

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

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Минфин определил три принципа для финансирования проектов из ФНБ

Минфин России определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ вчера в 21:21
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В центре Екатеринбурга неизвестный учинил поножовщину

Неизвестный мужчина ударил молодого человека ножом около магазина «Пятёрочка» на ул. Куйбышева, сообщает E1.ru.Известно, что нападавший попал в вену на ноге, отчего пострадавший потерял много крови.
Вестник вчера в 20:15
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

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Стала известна сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

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В результате Хэмилтон в итоговом протоколе переместился с третьей на седьмую позицию, а последнее место на подиуме досталось гонщику «Макларена» Карлосу Сайнсу-младшему.
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