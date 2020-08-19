Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке
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Бамако, 19 августа 2020, 04:24 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, ранее захваченный военными в результате мятежа, 19 августа объявил о своей отставке. Об этом он заявил в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения.В источнике
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