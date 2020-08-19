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REGNUM
REGNUM

Захваченный мятежниками президент Мали объявил о своей отставке

Бамако, 19 августа 2020, 04:24 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта, ранее захваченный военными в результате мятежа, 19 августа объявил о своей отставке. Об этом он заявил в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Президент Мали ушел в отставку после военного мятежа

РБК20:55
Комсомольская правда

Президент Мали объявил о своей отставке после ареста мятежниками

Комсомольская правда20:24
Газета.Ru

Президент Мали подал в отставку

Газета.Ru20:29
RT на русском

Президент Мали объявил о своей отставке

RT на русском20:25
Коммерсантъ

Президент Мали объявил об отставке после военного мятежа

Коммерсантъ20:25
ТАСС

Президент Мали объявил о своей отставке

ТАСС20:55
РИА Новости

Президент Мали объявил об отставке

РИА Новости20:23

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