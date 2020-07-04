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Lenta.ruЗахваченный опальным священником монастырь освободили
Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя Сергия Всеволода Могучева.
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с чего всё началось
Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергеем, открыл двери для прихожан. Об этом заявил представитель Сергия Всеволод Могучев.URA.Ru08:28
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