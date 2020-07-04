Религия

Lenta.ruLenta.ruЗахваченный опальным священником монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, захваченный схиигуменом Сергием, которого ранее лишили церковного сана, освободили — он снова открыл свои двери для прихожан. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителя Сергия Всеволода Могучева.
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с чего всё началось

Захваченный схиигуменом Сергием монастырь освободили

Среднеуральский женский монастырь, который был захвачен схиигуменом Сергеем, открыл двери для прихожан. Об этом заявил представитель Сергия Всеволод Могучев.
URA.Ru08:28

Подробнее о событии

Сторонники мятежного схиигумена Сергия не договорились, пускать ли прихожан в монастырь

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В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников

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Освобожден захваченный схиигуменом среднеуральский монастырь

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Захваченный опальным священником монастырь освободили

Lenta.ru09:45

Захваченный экс-схиигуменом Сергием монастырь вновь открылся для верующих

Телеканал 360°09:23

Бывшая воспитанница возобновившего служение отца Сергия рассказала о его страхах

Московский Комсомолец11:03

Захваченный схиигуменом Сергием монастырь освободили

URA.Ru08:28
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

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268 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

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WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
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Российскому врачу с 30-летним стажем отказали в КТ фразой «не влезет»

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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

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Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

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Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

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Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

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Политика

Глава Ненецкого округа объяснил голосование жителей против поправок

Врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный объяснил, почему большинство избирателей региона, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции, выступили против.
Ведомости 02 июля в 11:51
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Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
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Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
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Политика

Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации

Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
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Происшествия

В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Футбол

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Ростова» на матч РПЛ

Газета.Ru 10:32
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Общество

200 тысяч каталонцев изолируют из-за вспышки коронавируса

В испанской Каталонии власти из-за новой вспышки коронавируса COVID-19 изолируют район Сегриа, где живут более 200 тысяч человек.
Вести.Ru 08:28
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Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
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«Милан» хочет обменять Лаксальта на Миранчука

«Милан» оценивает Лаксальта в 15 миллионов евро, что соответствует стоимости 24-летнего Миранчука.
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Названы самые опасные позы для сна

Lenta.ru 10:06
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Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
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В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

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RT на русском 02 июля в 09:03
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Здоровье

В Пензенской области 10 медиков получили ключи от новых квартир

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил сегодня ключи от квартир десяти медикам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией.
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