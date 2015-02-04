Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЗахваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Освобожденные российские моряки являются свидетелями в деле о захвате судна

РИА Новости12:21

МИД назвал сроки возвращения захваченных в Камеруне моряков

РБК10:10

Попавшие в Камеруне в плен российские моряки находятся в Германии

РЕН ТВ06:27

Нигерийские пираты освободили российских моряков, захваченных у берегов Камеруна в середине августа

Эхо Москвы09:30

Освобожденные из плена российские моряки отправятся на родину 23 сентября

Известия09:14

Освобожденные из плена в Камеруне российские моряки отправятся на родину 23 сентября

ТАСС08:35

Освобожденных в Камеруне российских моряков отправят на родину 23 сентября

Коммерсантъ09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Donday.ru вчера в 16:20
Единоборства

Абдулрашид Садулаев стал четырехкратным чемпионом мира

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата мира по вольной борьбе, который завершился в столице Казахстана Нур-Султане.
Молодежь Дагестана 11:15
Автоспорт

Феттель выиграл Гран-при Сингапура

Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
РИА Новости 10:28
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru вчера в 15:58
Футбол

«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30
Политика

Трамп раскрыл содержание разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассказал, что одной из тем его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским стала борьба с коррупцией, в которой замешаны американские граждане.
Lenta.ru 10:36
Общество

Верить или не верить: какие знаки Зодиака не заслуживают доверия

Лев Лев становится одержим контролем над Вами и начинает ссоры только для того, чтобы отвлечь Ваше внимание от его тайн и секрктов.
Московский Комсомолец 19 сентября в 16:04
Происшествия

Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Происшествия

СМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки

Газета.Ru 12:09
Культура

Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»

Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
Сусанин 06:41
Теннис

Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге

Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.
РИА Новости 11:03
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 20 сентября в 08:22
Общество

Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч

Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru 11:29
Политика

Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону

Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru 10:16
Наука

Ученые установили вероятную причину вымирания неандертальцев

Вымирание неандертальцев и по сей день остается для ученых загадкой.
Planet Today 19 сентября в 14:56
Экономика

Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ

Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Футбол

«Динамо» уступило «Сочи» в матче 10-го тура РПЛ

Московское "Динамо" дома сыграло с "Сочи" в рамках матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:58
Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Политика

Порошенко: никакой «формулы Штайнмайера» не существует

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что никакой согласованной "формулы Штайнмайера" не существует.
Газета.Ru 11:44
Происшествия

Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры

Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
Российская газета вчера в 18:16
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru вчера в 06:08
Экономика

В России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 11:21
Путешествия

В Тунисе туристов заблокировали в отеле из-за неоплаченных туров

Сотрудники отеля Les Orangers в Хаммамете не дали десяткам британских клиентов туроператора Thomas Cook покинуть гостиницу и потребовали еще раз заплатить за проживание, пишет The Independent.
РБК 09:36
Космос

Причина Ледникового периода найдена в пыли под Петербургом

Российская газета 19 сентября в 02:49
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 06:44
Происшествия

14 российских туристов пострадали в ДТП в Турции

В курортном турецкой провинции Анталья произошло дорожно-транспортное происшествие с участием российских туристов, об этом 21 сентября сообщает издание CNN Turk.
REGNUM вчера в 13:08
Космос

США помогут Европе решить проблему с парашютами для миссии на Марс

Европейское космическое агентство (ЕКА) обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами для российско-европейского межпланетного проекта ExoMars-2020, сообщил РИА Новости глава представительства ЕКА в России Рене Пишель.
РИА Новости 20 сентября в 20:50
Хоккей

«Витязь» обыграл СКА в матче КХЛ

Подмосковный «Витязь» одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:34
Происшествия

Российский боксер погиб в Таиланде

BFM.ru 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное