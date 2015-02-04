Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЗахваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили

Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
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Что произошло за день: воскресенье, 22 сентября

Интерфакс13:30

Освобожденные российские моряки являются свидетелями в деле о захвате судна

РИА Новости12:21

Освобожденные из плена в Камеруне российские моряки отправятся на родину 23 сентября

ТАСС08:35

МИД назвал сроки возвращения захваченных в Камеруне моряков

РБК10:10

Освобожденных в Камеруне российских моряков отправят на родину 23 сентября

Коммерсантъ09:05

Освобожденные из плена российские моряки отправятся на родину 23 сентября

Известия09:14

Российские моряки, которых в августе захватили пираты в Камеруне, освобождены и будут отправлены на родину уже завтра

Эхо Москвы13:00
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Политика

Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии

США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.
РБК 15:39
Происшествия

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»

Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 14:31
Здоровье

В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами

В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Здоровье

Два ребенка из Красноярска не могут получить жизненно-важное лекарство

Лекарство появилось два года назад, в апреле его зарегистрировали в России.
Телекомпания Афонтово 20 сентября в 03:07
Культура

Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах

Playboyrussia.com 06:49
Спорт

WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Политика

Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским

Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.
Телеканал 360° 13:04
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию

Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Гаджеты

Умные часы Movado Connect 2.0 оснащены пульсометром

Компания Movado представила вторую версию умных часов Connect, получившую очевидное название Connect 2.0.
iXBT.com 12:46
Театры

Поддержавшая Устинова Дарья Егорова уволилась из «Театра-театра»

Культуромания 20 сентября в 08:56
Футбол

Влашич: после перерыва что-то пошло не так, отпустили игру

В перерыве говорили друг другу, что надо продолжать в том же духе. Но что-то пошло не так, отпустили игру.
Чемпионат 14:57
Автоспорт

Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Шоу-бизнес

Андрей Разин объяснил агрессивное поведение Юры Шатунова

Bimru.ru вчера в 11:17
Космос

Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

ТАСС 15:18
Футбол

Потрясающая игра вратаря в чемпионате Египта

Чемпионат 11:40
Политика

Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя президентом страны, направит представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
РИА Новости 14:30
Гаджеты

Новый софт обеспечит «бесконечную» работу PCIe Gen4 SSD Samsung

Игромания.ру 19 сентября в 09:50
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол

Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Космос

В Антарктиде обнаружена база инопланетян

Территория новостей 02:40
Кино

Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»

В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 20 сентября в 12:54
Происшествия

На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами

От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.
Коммерсантъ 14:59
Шоу-бизнес

Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума

Невские Новости 06:44
Фигурное катание

Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Единоборства

Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу

FightTime.ru 02:48
Армия и оружие

У России нашли танк мощнее «Арматы» и бронетехники НАТО

В России до 2010-х годов разрабатывали танк, который мог превзойти любую бронетехнику НАТО.
Русская Планета 19 сентября в 11:02
Общество

Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон

Коммерсантъ вчера в 17:59
Здоровье

В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками

В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Футбол

Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат 15:12
Наука

Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника

Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59
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