Происшествия
ИнтерфаксЗахваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
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Политика
Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии
США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения.
РБК 15:39
Происшествия
Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019»
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.
ТАСС 14:31
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Здоровье
Два ребенка из Красноярска не могут получить жизненно-важное лекарство
Лекарство появилось два года назад, в апреле его зарегистрировали в России.
Телекомпания Афонтово 20 сентября в 03:07
Культура
Как бы выглядели американские супергерои на советских агитационных плакатах
Playboyrussia.com 06:49
Спорт
WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.
Известия 12:19
Политика
Трамп раскрыл детали телефонного разговора с Зеленским
Телефонный разговор Трампа и Зеленского привлек внимание общественности после того, как в СМИ появилась публикация о том, что в ходе беседы Трамп раскрыл некую секретную информацию.
Телеканал 360° 13:04
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию
Друг Анастасии Заворотнюк рассказал о второй операции перенесенной 48-летней актрисой.
Ugpressa.ru 02:29
Гаджеты
Умные часы Movado Connect 2.0 оснащены пульсометром
Компания Movado представила вторую версию умных часов Connect, получившую очевидное название Connect 2.0.
iXBT.com 12:46
Театры
Поддержавшая Устинова Дарья Егорова уволилась из «Театра-театра»
Культуромания 20 сентября в 08:56
Футбол
Влашич: после перерыва что-то пошло не так, отпустили игру
В перерыве говорили друг другу, что надо продолжать в том же духе. Но что-то пошло не так, отпустили игру.
Чемпионат 14:57
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия 14:03
Шоу-бизнес
Андрей Разин объяснил агрессивное поведение Юры Шатунова
Bimru.ru вчера в 11:17
Футбол
Потрясающая игра вратаря в чемпионате Египта
Чемпионат 11:40
Политика
Гуаидо направит свою делегацию на Генассамблею ООН
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который ранее объявил себя президентом страны, направит представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
РИА Новости 14:30
Гаджеты
Новый софт обеспечит «бесконечную» работу PCIe Gen4 SSD Samsung
Игромания.ру 19 сентября в 09:50
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
Хохлов намекнул на уход с поста главного тренера «Динамо»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов не стал исключать своего ухода из столичного клуба.
Российская газета 09:45
Космос
В Антарктиде обнаружена база инопланетян
Территория новостей 02:40
Кино
Вышел финальный трейлер фантастического экшена «Кома»
В сюжете фантастического экшена «Кома» лежит история молодого архитектора, попавшего в загадочную аварию.
Профиль 20 сентября в 12:54
Происшествия
На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами
От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.
Коммерсантъ 14:59
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости 06:44
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК вчера в 08:19
Единоборства
Джереми Стивенс ответил Яиру Родригесу
FightTime.ru 02:48
Армия и оружие
У России нашли танк мощнее «Арматы» и бронетехники НАТО
В России до 2010-х годов разрабатывали танк, который мог превзойти любую бронетехнику НАТО.
Русская Планета 19 сентября в 11:02
Общество
Умер владелец отелей Hilton Бэррон Хилтон
Коммерсантъ вчера в 17:59
Здоровье
В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.
Известия вчера в 20:20
Футбол
Мусаев остался недоволен судейством в матче с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев раскритиковал работу судей в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:3).
Чемпионат 15:12
Наука
Бессонные ночи могут привести к заболеваниям кишечника
Именно поэтому люди, которые работают ночью или путешествуют в страны с разными часовыми поясами, чаще всего страдают от лишнего веса или воспаления кишечника, утверждают специалисты.
RuNews24.ru 20 сентября в 05:59