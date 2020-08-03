Мужчина, захвативший отделение банка в Киеве, утверждал, что он – «святой дух», сообщил руководитель полиции диалога столицы Украины Виктория Азарова. «Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух», – передает ее слова РИА «Новости».

Захватчик банка в Киеве объявил себя «святым духом»

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