Происшествия

ТАССТАССЗахватчик банка в центре Москвы признал вину

Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса. Видео распространено Следственным комитетом РФ.
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Захватчик банка в центре Москвы признал вину

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Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
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В Приморье умер еще один пациент с COVID-19

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