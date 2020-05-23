Происшествия
ТАССЗахватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса. Видео распространено Следственным комитетом РФ.
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Подозреваемый в захвате заложников в одном из подразделений «Альфа-банка» в Москве признал вину
Агентство Москвавчера в 15:39
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:28, Ашберн
Футбол
Ещё больше оптимизма: футбол возвращается на Украину
После паузы, которая растянулась практически на два месяца, большой футбол возвращается на Украину.
Евро-футбол.ру 21 мая в 05:46
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Известия вчера в 19:39
Общество
Иммунитет к коронавирусу формируется у 12,5 процента москвичей
Более 50 тысяч жителей столицы прошли тесты на иммунитет к коронавирусу с 15 мая.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:55
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре
Коммерсантъ вчера в 23:32
Здоровье
В Минздраве рассказали о мощности второй волны коронавируса
Главный инфекционист Минздрава оценила мощность второй волны коронавируса.
Российская газета вчера в 01:14
Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 16:19
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Музыка
Участник BTS выпустил новый сольный альбом D-2 и клип
РИА Новости 22 мая в 21:36
Биатлон
Уроженец Вологодчины лыжник Денис Спицов думает о пробах в биатлоне
Уроженец Вожегодского района, российский лыжник Денис Спицов признался, что у него иногда возникают мысли попробовать себя в биатлоне.
Вологда Регион вчера в 04:00
Политика
«Голикова панику наводит»: Сатановский оценил работу властей при пандемии
Голикова одним своим видом панику наводит: о чём говорит, неважно, сразу хочется бежать к спасательным шлюпкам, — цитирует Сатановского MK.RU.
News.ru вчера в 23:30
Политика
В НАТО назвали условие возвращения США в Договор по открытому небу
Соединенные Штаты могут пересмотреть решение выйти из Договора по открытому небу, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с Грузией.
ТК Звезда 22 мая в 14:54
Игры
Раскрыты отличия PlayStation 5 от PlayStation 4
Lenta.ru 22 мая в 11:54
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Шоу-бизнес
«Слишком поздно для ухаживаний», — выразилась Елена Проклова
Татарстан Сегодня вчера в 02:41
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
Общество
Жириновский предложил ограничить трудовым мигрантам въезд в Россию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает ограничить возращение в РФ трудовых мигрантов, покинувших страну по причине распространения коронавируса.
Политическая Экспертиза вчера в 09:21
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Футбол
Кикнадзе объяснил решение «Локомотива» расстаться с Семиным
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, когда у него созрело решение уволить Юрия Сёмина с поста главного тренера.
Metaratings 22 мая в 04:33
Авто
Чего не стоит опасаться при покупке машины с пробегом
Покупка машины с пробегом связана с определенным риском.
Российская газета 22 мая в 02:00
Путешествия
Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции
Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
РИА Новости вчера в 20:46
Политика
В России назвали дату снятия ограничений в регионах
По словам директора Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимира Кутырева, к началу июня в субъектах России могут снять ограничения.
The Penza Post 22 мая в 23:00
Общество
24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности
ГТРК Калуга вчера в 10:56
Общество
Коронавирус вновь заявил о себе в Китае
Стало известно, что в Китае за последние сутки вновь были выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Online47.ru вчера в 22:57
Гаджеты
Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона
Astera 22 мая в 04:07
Происшествия
В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
Еще один человек с коронавирусом умер в Приморье за минувшие сутки, общее число возросло до 15, сообщает правительство региона.
РИА Новости 00:08