Происшествия
ИзвестияЗахватчик заложника в Полтаве потребовал гарантий безнаказанности
Человек, захвативший в заложники полицейского в Полтаве, требует гарантий того, что он избежит ответственности. Об этом рассказал пресс-секретарь областного управления Нацполиции Роман Гришин в четверг, 23 июля. Гришин заявил в эфире телеканала ZIK, что злоумышленник не хочет в тюрьму.
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Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который, по данным МВД ДНР, причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM вчера в 17:13
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM вчера в 04:00
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Политика
Лукашенко пригрозил выдворить иностранных журналистов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников решительно реагировать на деструктив в СМИ и не исключил возможности выдворения иностранных журналистов из страны, не дожидаясь конца электоральной кампании.
Известия 07:44
Политика
Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.
News.ru 07:06
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что находится в отношениях
Екатерина Климова призналась, что находится в отношениях Актриса Екатерина Климова не стала скрывать, что не одинока после развода.
Экспресс газета 00:47
Авто
Запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Поправки, прописанные в изменениях для Техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe 21 июля в 23:10
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Происшествия
Женившегося на 13-летней девочке российского имама отправили в колонию
Верховный суд Татарстана отправил в колонию на четыре года назвавшего себя имамом Расула Салихова, женившегося на 13-летней девочке с помощью исламского обряда никах.
Lenta.ru 06:31
Космос
«Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В»
Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями.
Военное обозрение 02:26
Армия и оружие
Греция привела армию в повышенную готовность из-за действий Турции
"Намерение Анкары провести сейсмические исследования к юго-востоку от Крита на греческом континентальном шельфе сигнализирует о тревоге вооруженным силам страны, которые, похоже, находятся в полной боевой готовности", – сообщает Telegram-канал "FRОNТовые заметки".
Evo-rus.com вчера в 10:35
Политика
Зеленский отправился в Донбасс с президентом Швейцарии
Президенты Украины и Швейцарской Конфедерации Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга отправились с рабочим визитом в подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.
Газета.Ru 03:39
Единоборства
Александр Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Отмечается, что Емельяненко оказался на 22,5 кг тяжелее соперника. Его вес составляет 117,1 кг, а вес Исмаилова — 94,6 кг.
Газета.Ru 03:31
Армия и оружие
Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены
Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ вчера в 08:36
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Здоровье
В Омской области заразились коронавирусом более 400 медиков
Коронавирусной инфекцией в Омской области заразились 408 медиков, заявила на пресс-конференции министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.
РИА Новости 07:42
Политика
В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией
В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
Lenta.ru 07:27
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
Происшествия
Захвативший полицейского в Полтаве террорист оказался участником «АТО»
Злоумышленник, который взял в заложники полицейского, а затем обменял его на начальника уголовного розыска области, оказался ранее судимым за хранение и сбыт наркотиков боевиком так называемой "АТО".
ИА Новороссия 06:00
Происшествия
У драмтеатра в Калининграде нашли противотанковую мину
Русский Запад 07:31
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
Дочь востребованной российской телевизионной ведущей Розы Сябитовой Ксения во второй раз вышла замуж.
ГлобалМСК.ру 03:47
Общество
Минтранс разъяснил схему возврата авиабилетов
Как уточняется, Воздушный кодекс был дополнен ст. 107.2, которая устанавливает, что при ЧС или её угрозе, введении режима повышенной готовности авиакомпания обязана вернуть пассажиру деньги за билет независимо от того, возвратный он или нет.
RT на русском 04:29
Шоу-бизнес
Варнава порадовала подписчиков пикантным фото
Звезда популярного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава взволновала многочисленную армию своих поклонников, опубликовав в своем Instagram-аккаунте необычное фото.
ФАН вчера в 16:39
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня вчера в 06:08
Космос
Первый китайский марсоход «Тяньвэнь-1» вышел на заданную орбиту
Пекин, 23 июля 2020, 09:34 — REGNUM Китай осуществил успешный запуск первого зонда для изучения Марса «Тяньвэнь-1».
REGNUM 02:34
Политика
Источники: Николай Федоров и Олег Морозов уйдут из Совфеда в сентябре
"Федоров в сентябре уходит со своего поста в СФ", - сообщил РИА Новости источник в Совфеде. Еще один источник подтвердил эту информацию.
РИА Новости 06:05