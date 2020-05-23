Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, с подозреваемым уже проводятся следственные действия. В столичном главке МВД подтвердили информацию о задержании.

Происшествия У офиса Медведчука прогремел взрыв В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24". 20

Происшествия В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице. 126

Политика Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте. 504

Экономика Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств В Совете Федерации предложили снизить ставку транспортного налога для туристических агентств в целях поддержки туристической отрасли в условиях коронавируса. 29

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 15

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 1,4K

Энергетика Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. 2

Спорт Российская лыжница рассказала всю правду о допинге Полина Ермошина на личном ютуб-канале объяснила, почему спортсмены употребляют допинг.

Общество Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи. 306

Происшествия Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. 26

Политика Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 436

Политика Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США. 6

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников. 12

Финансы Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах. 28

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 148

Здоровье 23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области 22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе. 55