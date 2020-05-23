Происшествия
РИА НовостиЗадержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Полицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, с подозреваемым уже проводятся следственные действия. В столичном главке МВД подтвердили информацию о задержании.
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с чего всё началось
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил офис "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС08:14
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Происшествия
У офиса Медведчука прогремел взрыв
В историческом центре Киева рядом с офисом главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутата Верховной рады Виктора Медведчука произошел взрыв, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 08:35
Происшествия
В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве матери пятерых детей
Ранее сообщалось, что мужчина в квартире одного из домов по Дальневосточному проспекту в ходе ссоры жестоко избил свою сожительницу, мать пятерых несовершеннолетних детей, которая скончалась в больнице.
РИА Новости 08:48
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Экономика
Совфед предложил снизить ставку транспортного налога для турагентств
В Совете Федерации предложили снизить ставку транспортного налога для туристических агентств в целях поддержки туристической отрасли в условиях коронавируса.
РИА Новости 08:18
Наука
Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами
Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах.
Индикатор 21 мая в 07:34
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Энергетика
Путин поручил проработать тарифы РЖД на транспортировку нефти
Москва, 23 мая 2020, 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +.
REGNUM 05:00
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Режим самоизоляции в Москве действует с 29 марта, он неоднократно продлевался, последний раз – до 31 мая.
Ведомости вчера в 08:57
Спорт
Российская лыжница рассказала всю правду о допинге
Полина Ермошина на личном ютуб-канале объяснила, почему спортсмены употребляют допинг.
ГЛАС.RU 06:56
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru 02:54
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Происшествия
Установлены еще двое подозреваемых в реабилитации нацизма
Следственный комитет (СК) России установил еще двоих подозреваемых в размещении фотографий нацистов на сайте акции "Бессмертный полк", сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Газета.Ru 08:35
Политика
Россия отказалась от соглашения на замену Договору по открытому небу
Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу.
Взгляд.ру 08:41
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета вчера в 03:38
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Глеб Матвейчук рассекретил причины развода с Анастасией Макеевой
Именно поэтому Глеб Матвейчук решил откровенно рассказать о причинах развода с Макеевой.
Вокруг ТВ вчера в 07:03
Политика
Американская телеведущая назвала Трампа «больным» в прямом эфире
Телеведущая MSNBC Мика Бжезински назвала президента США Дональда Трампа "больным" в прямом эфире телеканала.
РЕН ТВ 00:17
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
Здоровье
Белгородский губернатор рассказал о смерти врача от коронавируса
Напомним, о смерти врача стало известно утром, 23 мая.
Kursk.com 07:31
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт вчера в 02:51
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Шоу-бизнес
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Gazeta.SPb вчера в 16:43