Религия

ТАССТАССЦерковный суд лишил сана схиигумена Сергия

Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".
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Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия (дополненная версия)

Интерфакс Религия05:45

Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия

РИА Новости05:44

«Извергнуть его из священного сана»: Церковный суд в Екатеринбурге решил судьбу опального отца Сергия

КП - Екатеринбург05:19

Епархиальный суд лишил церковного сана схиигумена Сергия

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Он мечтал стать мучеником, но облажался. Колонка Андрея Кабанова о схиигумене Сергии

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Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, который захватил монастырь

Телеканал RTVI05:36

Главные анонсы 3 июля

Коммерсантъвчера в 17:00
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Штормовое предупреждение объявили на 4 и 5 июля в Воронежской области

По сведениям спасателей, в Воронежской области в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, ожидается серьезная жара.
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Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили еще 92 случая коронавируса

По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:40
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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Врач назвал самые вредные продукты в российских магазинах

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
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Общество

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок

На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
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Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
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Шоу-бизнес

Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Общество

Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается

Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
Вести.Ru 04:45
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Общество

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае

В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности, соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Новая Кубань 03:34
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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Шоу-бизнес

39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета

Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
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Общество

Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19

Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
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Кино

Большой фестиваль мультфильмов открылся в онлайн-формате

Российская газета 05:11
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Городовой 01 июля в 13:23
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Происшествия

Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой

Интерфакс вчера в 18:01
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Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого

Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
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Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Гаджеты

Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung

На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Политика

В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Президент России Владимир Путин не прекращая ведет работу по укреплению государства, это является одним из приоритетов его работы.
ТВ Центр 06:28
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Здоровье

Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
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Наука

Обнаружено новое опасное свойство коронавируса

В случае с новым коронавирусом патоген связывается с клеточным рецептором ACE2, который активен во многих тканях, включая эндокринную систему.
Evo-rus.com 03:33
Общество

В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса

Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 03:34
Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
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Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Общество

Петербург третий день подряд лидирует по смертности от COVID-19

Санкт-Петербург, 3 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждена смерть 45 человек от смертельно опасного заболевания COVID-19, вызываемого новой коронавирусной инфекцией.
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