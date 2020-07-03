Религия
ТАССЦерковный суд лишил сана схиигумена Сергия
Суд Екатеринбургской епархии принял в пятницу решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".
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Общество
Штормовое предупреждение объявили на 4 и 5 июля в Воронежской области
По сведениям спасателей, в Воронежской области в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, ожидается серьезная жара.
Обозреватель Врн вчера в 04:56
Здоровье
За сутки в Ростовской области выявили еще 92 случая коронавируса
По информации Роспотребнадзора на пятницу, 3 июля, за сутки еще у 92 человек в Ростовской области выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:40
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Здоровье
Врач назвал самые вредные продукты в российских магазинах
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты на прилавках магазинов.
РИА Оренбуржье 03:04
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Общество
Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
Шоу-бизнес
Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Общество
Новый штамм коронавируса быстрее размножается и передается
Новая мутация коронавируса COVID-19 сделала его заразнее и позволила быстрее размножаться.
Вести.Ru 04:45
Общество
Губернатор продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае
В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности, соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Новая Кубань 03:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Общество
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет к коронавирусу у переболевших формируется, но сколько он будет сохраняться, никто в мире еще не знает, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:15
Кино
Большой фестиваль мультфильмов открылся в онлайн-формате
Российская газета 05:11
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Городовой 01 июля в 13:23
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Политика
В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина
Президент России Владимир Путин не прекращая ведет работу по укреплению государства, это является одним из приоритетов его работы.
ТВ Центр 06:28
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com 30 июня в 14:36
Наука
Обнаружено новое опасное свойство коронавируса
В случае с новым коронавирусом патоген связывается с клеточным рецептором ACE2, который активен во многих тканях, включая эндокринную систему.
Evo-rus.com 03:33
Общество
В Белграде вводят режим ЧС из-за коронавируса
Власти сербской столицы вводят в городе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со вспышкой коронавируса.
ТАСС 03:34
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
Петербург третий день подряд лидирует по смертности от COVID-19
Санкт-Петербург, 3 июля 2020, 10:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки официально подтверждена смерть 45 человек от смертельно опасного заболевания COVID-19, вызываемого новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM 03:39