Религия
REGNUMБывший «духовник Поклонской» снова не явился на церковный суд
Екатеринбург, 3 июля 2020, 11:46 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) в очередной раз не явился в Екатеринбург на заседание церковного суда.
Читать в источнике
Оценить868
Подробнее о событии
Показать все источники
Как отец Сергий Романов обороняет монастырь после лишения сана: онлайн-трансляция
КП - Екатеринбург07:24
Автоматически обработано 7249 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия вчера в 07:44
Религия
Отрицавший пандемию экс-священник Сергий не явился на церковный суд
Аргументы и Факты 05:08
Политика
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам РФ
Двадцать городов РФ получили звание «Город трудовой доблести».
Национальная служба новостей вчера в 14:14
Общество
Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов
Программисты Twitter отмечают, что заменить сразу все термины во всех кодах невозможно.
РБК 05:28
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Актуальные Новости 03:59
Происшествия
Появилось видео поездки Насти Тропицель, снятое за два часа до смерти
Московский Комсомолец 07:42
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Представленный автомобиль является копией нового Toyota RAV4, а, если быть точнее, его китайского варианта под именем Wildlander, дебютировавшего на автосалоне в Гуанчжоу в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:39
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в июне вырос до 47,8 пункта с 35,9 пункта в мае, говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Коммерсантъ 05:37
Политика
Песков назвал приоритетом Путина укрепление политической системы РФ
Президент России Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы страны, что является для него приоритетом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
ПолитРоссия 05:32
Здоровье
Минздрав исключил лопинавир из списка лекарств от коронавируса
Минздрав включил лопинавир с ритовинаром в список препаратов, рекомендуемых при COVID-19 в качестве противовирусной терапии.
Комсомольская правда 06:26
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял Фадеева, который похудел на 100 кг
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник 06:50
Здоровье
Прокуратура проверит ужасы лечения в пульмонологии ЦГБ Бердска
Напомним, что 30 июня вышла первая история пациента пульмонологического отделения ЦГБ, не побоявшегося назвать свое имя, а вслед за этим 1 июля медсестра рассказала о работе в пульмонологии Бердска.
Курьер. Среда. Бердск 01:27
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным
Фанаты актрисы обвинили её в том, что она закрутила роман с женатым Павлом Прилучным, и стали угрожать.
News.ru вчера в 11:42
Футбол
Защитник «Спартака» Рассказов раскритиковал VAR
Футболист "Спартака" Николай Рассказов в негативном ключе отозвался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Газета.Ru 05:00
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Политика
Новым премьер-министром Франции стал Жан Кастекс
Париж, 3 июля 2020, 13:51 — REGNUM Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франция, передает 3 июля французское издание Le Figaro.
REGNUM 06:51
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля.
ТАСС 03:23
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Политика
Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу
Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05
Общество
В Екатеринбурге откроются детские сады
Екатеринбург, 3 июля 2020, 09:53 — REGNUM Детские сады в Екатеринбурге откроют свои двери с 6 июля 2020 года.
REGNUM 02:53
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили еще 92 случая коронавируса
Единичные случаи инфицирования жителей коронавирусом нового типа выявлены за вчерашний день в Гукове и Батайске, а также Неклиновском, Азовском, Мартыновском и Зерноградском, Цимлянском и Пролетарском (с) районах Ростовской области.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 03:41
Общество
Первый в мире памятник курьерам установили в Москве
Мослента 06:20
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club высказался о разводе Харламова и фильме «Текст»
Поклонники пары до сих пор уверенны, что одна из главных причин развода звезд – откровенные сцены Асмус в кинокартине По словам Артура Джанибекяна, коллеги Гарика, шоумен действительно тяжело воспринял шквал критики, который после выхода фильма обрушился на него и его жену.
КМВ Новости вчера в 09:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета вчера в 10:12