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REGNUM
REGNUM

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».В источнике
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РБК

Захватившему заложников в Луцке мужчине предъявили обвинения в терроризме

РБК04:50
Комсомольская правда

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение

Комсомольская правда04:43
РИА Новости

МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке

РИА Новости03:43
ТАСС

В МВД Украины заявили, что захватившему автобус в Луцке может грозить пожизненный срок

ТАСС03:55
Известия

Захватившего заложников в Луцке обвинили в терроризме

Известия03:31
Газета.Ru

Захватившему заложников в автобусе в Луцке предъявлены обвинения

Газета.Ru03:28
RT на русском

Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения

RT на русском03:18

Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК07:36
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Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Петрозаводский городской суд огласил приговор обвиняемому в педофилии руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, его приговорили к 3 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима, передает 22 июля корреспондент «Известий» из зала суда.
Известия08:06
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В Харькове полиция выехала на проверку сообщения о захвате заложников

Глава киевского отдела полиции Сергей Пономарев, который выехал вместе с оперативной группой по адресу, указанному в поступившем в полицию сообщении, заявил, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
ИА Красная Весна07:27
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Решение о скоростном лимите на платных трассах примут в течение месяца

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон" до 150 км/ч будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в Госдуме.
ТАСС08:08

В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪвчера в 03:25
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Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что российские журналисты подверглись нападению со стороны американских полицейских при освещении протестов в Портленде.
RT на русском07:47
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Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс04:32
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