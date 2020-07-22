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REGNUM
REGNUM

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».В источнике
Подробнее о событии
РБК

Захватившему заложников в Луцке мужчине предъявили обвинения в терроризме

РБК04:50
Коммерсантъ

Террористу из Луцка предъявили обвинение

Коммерсантъ04:17
Газета.Ru

Захватившему заложников в автобусе в Луцке предъявлены обвинения

Газета.Ru03:28
РИА Новости

МВД Украины предъявило обвинения мужчине, захватившему заложников в Луцке

РИА Новости03:43
Известия

Захватившего заложников в Луцке обвинили в терроризме

Известия03:31
ТАСС

В МВД Украины заявили, что захватившему автобус в Луцке может грозить пожизненный срок

ТАСС03:55
RT на русском

Захватившему автобус в Луцке предъявили обвинения

RT на русском03:18

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Газета.Ru04:55
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«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ

Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру20 июля в 12:47

Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК05:28
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Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение на боевую позицию «Анвах» («Бесстрашный») в Тавушской области на северо-востоке Армении, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Коммерсантъвчера в 16:28
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Суд арестовал 11 участников массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца 11 участников беспорядков на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в городе Свободном, сообщил ТАСС в среду представитель суда.
ТАСС03:18
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