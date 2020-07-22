Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

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