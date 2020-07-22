Коронавирус
REGNUMЗахватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. Об этом заявил 22 июля замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».
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Общество
В Москве за нарушение самоизоляции выписано около 94 тысяч штрафов
В Москве с начала эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 за нарушение режима самоизоляции было выписано около 94 тыс. штрафов на 51 тыс. нарушителей.
RT на русском 04:03
Экономика
Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»
Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.
РБК 00:36
Экономика
Акции Qiwi на Мосбирже выросли на фоне новостей об отмене SPO
Акции компании выросли на фоне новостей о том, что акционеры Qiwi решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в рамках которого предполагалось продать до 12,5% компании.
ТАСС 04:14
Энергетика
Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Во вторник, 21 июля, цена нефти эталонной марки Brent впервые с 6 марта поднялась выше отметки $44 за баррель.
RT на русском вчера в 12:30
Экономика
Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию расходов российских туристов на поездки по России, за каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Интерфакс 04:02
Политика
Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него
ТАСС 20 июля в 11:24
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru вчера в 04:52
Общество
Ученые раскрыли тайну «кричащей мумии» в Египте
Известия 00:14
Общество
Visa предложила магазинам альтернативную бонусным картам систему
В России платежная система Visa запустила сервис для создания программ лояльности магазинов без специальных карт и приложений — VCES (Visa Card Eligiability Service).
Коммерсантъ 03:14
Здоровье
Коронавирус. Саратовцев вновь могут штрафовать за отсутствие масок
На заседании пришли к выводу, что режим самоизоляции в регионе вновь придется продлить до 31 июля из-за отсутствия спада заболеваемости.
Новости Саратова вчера в 12:51
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Игры
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Культура
«Союзмультфильм» выпустит новый сериал про приключения медвежонка Умки
"Союзмультфильм" начал работу над новым мультсериалом про медвежонка Умку, сообщает РИА Новости.
Москва 24 03:09
Наука
Неразрезаемый материал для сейфов и замков создан учеными
Shraibikus News 01:41
Космос
Начата сборка ракеты «Протон-М» для запуска спутников связи «Экспресс»
Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что на космодроме Байконур началась сборка ракеты «Протон-М», которой предстоит вывести на орбиту российские телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103».
3DNews 03:20
Шоу-бизнес
Решетова улетела во Францию на частном самолете
В путешествие Решетова отправилась вместе с маленьким сыном Ратмиром, а загруженный работой Тимати остался в Москве.
Kleo.ru вчера в 08:58
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07
Политика
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран.
RT на русском 03:26
Общество
«Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала
В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ».
РБК 02:34
Здоровье
Доктор Мясников назвал способ избавиться от боли в спине
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал способы избавиться от боли в спине.
Lenta.ru 03:26
Футбол
Жена Семака станцевала в лодке под Muse во время речной прогулки: видео
Во время речной прогулки 38-летняя Анна станцевала по песню Starlight в исполнении группы Muse и под The xx — VCR (Matthew Dear Remix).
Sport24.ru 03:38
Футбол
Ребров ответил на предложение вернуться в киевское «Динамо»
Киевское «Динамо» продолжает решать, кто будет готовить команду к новому сезону, поскольку нынешний тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров не захотел возвращаться в столичный украинский клуб.
Украина.ру 03:29
Футбол
«Спартак» опубликовал письмо главе департамента судейства РФС
Совет директоров футбольного клуба "Спартак" написал открытое письмо главе департамента судейства Российского футбольного союза Виктору Кашшаи, в котором выразил неудовольствие работой его ведомства.
Вести.Ru вчера в 15:20
Здоровье
123 человека заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на вторник, 21 июля, за последние сутки еще у 123 человек на Дону подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:22
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Финансы
Аналитики ожидают 24 июля снижения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва, 22 июля 2020, 09:57 — REGNUM Очередное снижение ключевой ставки Банка России произойдёт с большой вероятностью 24 июля, в ходе заседания совета директоров.
REGNUM 02:57
Общество
Арестованный Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, арестованный по подозрению в организации убийств, рассказал философский анекдот о своей жизни.
Городовой вчера в 09:46
Общество
В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 789,1 тыс. человек.
РБК 03:35
Политика
Пелоси обвинила Трампа в кризисной ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп своим бездействием в отношении пандемии коронавируса создал кризисную ситуацию с распространением заболевания в стране, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
Известия вчера в 23:59