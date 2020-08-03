Общество
Вести.RuЗахвативший банк в Киеве назвал себя святым духом
В операции по захвату Сухроба Каримоваа участвовали журналисты двух телеканалов – на их присутствии настоял он сам, рассчитывая дать в прямом эфире развернутое интервью о политической ситуации в стране "Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух", – сказала начальник полиции диалога украинской столицы Виктория Азарова.
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Культура
В Австрии осторожно провели крупный фестиваль
Аргументы недели вчера в 10:56
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Армия и оружие
США увеличат военный контингент в Польше
США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 09:42
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Политика
Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
Игры
DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4
Sony опубликовала небольшой гайд с информацией о том, какие аксессуары и периферия будут работать на PlayStation 5. Для начала, нет, DualShock 4 нельзя использовать с играми для PlayStation 5, однако геймпад PS4 подойдёт для обратной совместимости.
Игромания.ру 08:13
Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
Общество
Глава ВОЗ рассказал о наличии эффективной вакцины против коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, готова ли на данный момент эффективная вакцина от новой коронавирусной инфекции.
Собака.ru 08:02
Финансы
До каких отметок может снизиться курс рубля
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара.
Российская газета вчера в 23:00
Политика
В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.
Известия 09:44
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Футбол
Курский «Авангард» пополнился воспитанником ЦСКА
Ряды курского «Авангарда» пополнил 22-летний воспитанник московского ЦСКА, полузащитник Данил Неплюев, сообщила пресс-служба ФК «Авангард» на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Kurskcity.ru вчера в 14:18
Экономика
В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом
Речь идет о страховых взносах, налоге на прибыль, НДФЛ и НДС. Таким образом, это будет способствовать принципам равенства налогообложения.
Evo-rus.com 02:02
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
Владимир Гриценко, специалист в области информационных технологий, сообщил о том, что пользователи губят аккумуляторные батареи своих гаджетов, неправильно заряжая их.
Discover24 06:55
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Происшествия
На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки
Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 07:29
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Технологии
Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно
Для активирования долгожданной функции выпустят отдельный «пакет поддержки». Пользователи пока вручную могут включить новое меню.
Соловей.Инфо 09:47
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Общество
В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет
Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
Футбол
Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту
«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru 08:38
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тыс. рублей с 16 августа
С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55