Общество

Вести.RuВести.RuЗахвативший банк в Киеве назвал себя святым духом

В операции по захвату Сухроба Каримоваа участвовали журналисты двух телеканалов – на их присутствии настоял он сам, рассчитывая дать в прямом эфире развернутое интервью о политической ситуации в стране "Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух", – сказала начальник полиции диалога украинской столицы Виктория Азарова.
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Захватчик киевского банка называл себя «святым духом»

НТВ09:26

Захвативший заложников в Киеве назвал себя «святым духом»

Rambler News Service09:36

Захватчик банка в Киеве объявил себя «святым духом»

Взгляд.ру09:28

Захвативший банк в Киеве назвал себя святым духом

Вести.Ru09:48

МВД Украины: киевский террорист объявил себя «святым»

NewInform09:08

Киевский террорист объявил себя «святым духом»

Народные новости09:08
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Культура

В Австрии осторожно провели крупный фестиваль

Аргументы недели вчера в 10:56
Происшествия

Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ

Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
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Армия и оружие

США увеличат военный контингент в Польше

США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будет направлена дополнительно 1 тысяча военнослужащих США, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
РИА Новости 09:42
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Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
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Происшествия

Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных

Газета.Ru 07:13
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Общество

Сын бизнесмена из Украины приобрел остров в Италии за 10 млн евро

Discover24 08:12
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Политика

Бывший соперник Лукашенко написал письмо лидерам 30 стран

Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало направил открытое письмо лидерам более 30 стран, в том числе США, Канады, Германии, Франции, Великобритании.
Lenta.ru 09:48
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Игры

DualShock 4 на PS5 будет работать только в играх для PS4

Sony опубликовала небольшой гайд с информацией о том, какие аксессуары и периферия будут работать на PlayStation 5. Для начала, нет, DualShock 4 нельзя использовать с играми для PlayStation 5, однако геймпад PS4 подойдёт для обратной совместимости.
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Происшествия

На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

РИА Новости 07:43
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Общество

Глава ВОЗ рассказал о наличии эффективной вакцины против коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, готова ли на данный момент эффективная вакцина от новой коронавирусной инфекции.
Собака.ru 08:02
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Финансы

До каких отметок может снизиться курс рубля

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Рубль оказался под особенно сильным ударом на прошлой неделе, резко теряя как против евро, так и доллара.
Российская газета вчера в 23:00
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Политика

В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября

Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.
Известия 09:44
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Экономика

Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром

Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
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Происшествия

СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья

RT на русском 01:39
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Политика

Тимошенко заявила о «трагической ошибке» украинских граждан

РБК 01:38
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Общество

В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году

Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
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Общество

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ТАСС 09:53
Футбол

Курский «Авангард» пополнился воспитанником ЦСКА

Ряды курского «Авангарда» пополнил 22-летний воспитанник московского ЦСКА, полузащитник Данил Неплюев, сообщила пресс-служба ФК «Авангард» на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Kurskcity.ru вчера в 14:18
Экономика

В России планируют заменить НДС, НДФЛ и другие платежи одним налогом

Речь идет о страховых взносах, налоге на прибыль, НДФЛ и НДС. Таким образом, это будет способствовать принципам равенства налогообложения.
Evo-rus.com 02:02
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Гаджеты

Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой

Владимир Гриценко, специалист в области информационных технологий, сообщил о том, что пользователи губят аккумуляторные батареи своих гаджетов, неправильно заряжая их.
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Общество

Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»

Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
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Происшествия

На Кубани выявили 107 случаев коронавируса за сутки

Количество выявленных заразившихся COVID-19 за день на Кубани впервые с начала пандемии превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек, сообщает администрация региона.
РИА Новости вчера в 07:29
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Шоу-бизнес

СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка

Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
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Технологии

Новое меню «Пуск» в Windows 10 можно активировать самостоятельно

Для активирования долгожданной функции выпустят отдельный «пакет поддержки». Пользователи пока вручную могут включить новое меню.
Соловей.Инфо 09:47
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Политика

Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту

Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
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Шоу-бизнес

Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова

В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
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Общество

Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки

Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
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Общество

В России упростили оформление пособия на детей от 3 до 7 лет

Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
Evo-rus.com 09:49
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Футбол

Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту

«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru 08:38
Общество

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тыс. рублей с 16 августа

С 16 августа в некоторых регионах России пенсионерам будет выплачено по 2000 рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:55
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