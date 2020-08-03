Происшествия
Вести.RuЗахвативший банк в Киеве назвал себя святым духом
В операции по захвату Сухроба Каримоваа участвовали журналисты двух телеканалов – на их присутствии настоял он сам, рассчитывая дать в прямом эфире развернутое интервью о политической ситуации в стране "Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух", – сказала начальник полиции диалога украинской столицы Виктория Азарова.
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Общество
Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог
Аудиторы предложили пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание дорог федерального значения, а Минтрансу и Росавтодору —закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание дорог.
Коммерсантъ 19:12
Политика
Депутат Рады заявил, что Украина «провалилась» в переломный момент
Украина «провалилась» в переломном 2019 году, когда ей следовало бы перейти к экономическому росту, считает депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович.
Московский Комсомолец 21:57
Здоровье
В Минздраве призвали не смеяться над теми, кто носит медицинские маски
В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса не стоит отказываться от ношения защитных масок как в городе, так и в местах массового отдыха, заявил главный кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов.
Life.ru вчера в 07:12
Происшествия
Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест
Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК 18:16
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru 20:21
Авто
Рынок новых легковых автомобилей в 1 полугодии сократился на 17%
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2020 года россияне приобрели 108,3 тыс. новых легковых автомобилей.
Автостат вчера в 04:48
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 04:58
Армия и оружие
Год без договора о РСМД: МИД России подвел итоги
Размещение Вашингтоном наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира вызовет незамедлительное реагирование России, - заявили сегодня в МИД РФ, подводя итоги года без Договора о ракетах средней и малой дальности (РМСД).
Вестник Кавказа 11:57
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Происшествия
Семеро граждан России пострадали при жесткой посадке Ан-74 в Мали
По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
Коммерсантъ 15:19
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 18:13
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс 17:06
Здоровье
Российские врачи, боровшиеся с коронавирусом в Казахстане, вернулись на родину
Российские медики, помогавшие бороться с коронавирусом в Казахстане, завершили работу и вернулись домой.
Вестник Кавказа 12:58
Происшествия
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко Дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников.
РИА Новости вчера в 18:15
Авто
АвтоВАЗ назвал выгодные скидки на автомобили Lada в августе
На днях отечественный автопроизводитель сообщил о новых скидках и спецпредложениях.
32CARS.ru 11:52
Наука
В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки
В 2017 году Серрез и группа ученых предсказали, что ледяные шапки полностью растают в течение пяти лет.
Популярная механика вчера в 05:39
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Политика
Трамп заявил об отступлении коронавируса в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что эпидемия, вызванная коронавирусом нового типа, в стране отступает.
Lenta.ru 18:59
Происшествия
Дизельное топливо загорелось в нефтехранилище под Кемеровом
В поселке Разведчик на территории частного нефтехранилища произошли разлив и возгорание дизельного топлива.
VSE42.RU 21:53
Футбол
Ловрен будет выступать в «Зените» под шестым номером
Честный рейтинг букмекеров 09:55
Общество
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Японское издание Menjoy составило рейтинг самых красивых россиянок.
РИА Новости 10:49
Происшествия
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАСС 06:44
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33