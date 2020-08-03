В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
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Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.В источнике
С чего всё началось
«3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — сообщил 3 августа замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook
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