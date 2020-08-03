NASA показало подъем Crew Dragon из Мексиканского залива

NASA опубликовало на своей странице в Твиттере серию видео, где показано, как вылавливают и поднимают космический корабль Crew Dragon из воды, передает tvbrics.com со ссылкой на сайт Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.