Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.В источнике
С чего всё началось
«3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — сообщил 3 августа замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook
.
Фонтанка.Рувчера в 06:28
Подробнее о событии
Известия

Угрожавший взорвать банк в центре Киева мужчина требовал $1,5 тыс

Известиявчера в 08:18
РИА Новости

В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину

РИА Новостивчера в 07:57
RT на русском

МВД Украины рассказало о требованиях угрожающего взорвать банк в Киеве

RT на русскомвчера в 07:07
РБК

Угрожающий взорвать бомбу в банке в Киеве потребовал выхода в прямой эфир

РБКвчера в 07:04
ТАСС

В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в бизнес-центре

ТАССвчера в 06:00
Коммерсантъ

Полиция ведет переговоры с мужчиной с бомбой в киевском банке

Коммерсантъвчера в 06:09
РЕН ТВ

В киевском банке, который захватил террорист, остался один заложник

РЕН ТВвчера в 05:54
Реклама
Реклама
Реклама

NASA показало подъем Crew Dragon из Мексиканского залива

NASA опубликовало на своей странице в Твиттере серию видео, где показано, как вылавливают и поднимают космический корабль Crew Dragon из воды, передает tvbrics.com со ссылкой на сайт Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.
TV BRICSвчера в 09:44
1,2K
Реклама
Реклама

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на выборах в Хабаровском крае

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подтвердил намерения партии выдвигать врио губернатора Михаила Дегтярева на выборах главы региона в 2021 году, если ли бывший Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы.
РИА Новостивчера в 15:48
45
Реклама

Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, проходящий по делу о заказных убийствах, отказался от своего защитника Бориса Кожемякина, подписав соответствующее заявление в присутствии следователя.
BFM.ruвчера в 04:33
229
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама