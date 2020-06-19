Религия

Lenta.ruLenta.ruЗахвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу. Ролик с выступлением священника опубликован на YouTube-канале его соратника Всеволода Могучева.
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