Религия
Lenta.ruЗахвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу. Ролик с выступлением священника опубликован на YouTube-канале его соратника Всеволода Могучева.
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Захвативший монастырь на Урале схиигумен выдвинул патриарху Кириллу ультиматум
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