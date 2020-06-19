Схиигумен Сергий (Романов), захвативший Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», выпустил новое видеообращение, в котором обратился к патриарху Кириллу. Ролик с выступлением священника опубликован на YouTube-канале его соратника Всеволода Могучева.

Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

Футбол Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в матче с «Арсеналом» Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не сможет руководить своей командой в гостевом матче 23-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Политика Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».

Общество В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов. 488

Финансы Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5% Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора. 920

Политика Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем. 2

Политика Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом. 2,8K

Общество Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу России на решение суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа $57 млрд. 20

Футбол «Ростов» огласил заявку на матч РПЛ с «Сочи» Футбольный клуб «Ростов» представил заявку команды на выездной матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

Происшествия В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. 61

Наука Археологи обнаружили инцест у древней ирландской элиты Ученые считают, что этот человек родился либо от союза брата и сестры, либо от союза родителя и своего отпрыска.

Политика Лидеры ЕС продлили на полгода экономические санкции против России Главы государств и правительств Евросоюза на онлайн-саммите приняли политическое решение продлить на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает 31 июля. 92

Экономика Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. 3,3K

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 3,4K

Общество В Воронежской области продлён режим безопасного поведения Воронеж, 19 июня 2020, 17:17 — REGNUM Режим безопасного поведения в Воронежской области продлён до 28 июня включительно, изменения в указ «О введении в Воронежской области режима повышенной готовности» внёс 19 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев, сообщили в пресс-службе облправительства. 12

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 91

Происшествия В Брянске возбудили уголовное дело против криминального «авторитета» Брянск, 19 июня 2020, 12:38 — REGNUM Уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении уроженца Республики Азербайджан возбудили в Брянске. 7

Гаджеты Motorola представила в России новый смартфон Moto G8 Компания Motorola объявила о старте продаж в России нового смартфона Motorola Moto G8.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск. 8