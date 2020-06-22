Религия
Lenta.ruЗахвативший монастырь опальный священник объяснил получение сана после убийства
Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) объяснил, как стал священником, совершив убийство, что запрещено православными канонами. Об этом он рассказал в очередном видеообращении.
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Схиигумен Сергий рассказал, как стал священником, отсидев за убийство
Московский Комсомолецвчера в 13:56
Захвативший монастырь опальный священник объяснил получение сана после убийства
Lenta.ruвчера в 13:12
Схиигумен Сергий рассказал, как отбывал срок за убийство, а потом стал священником
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:11
Мятежный схиигумен рассказал, как стал священником после убийства
Национальная служба новостейвчера в 12:48
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МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
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