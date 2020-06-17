Религия
Lenta.ruЗахвативший монастырь священник объяснил поклонение Сталину
Схиигумен Сергий (Романов), «захвативший» Среднеуральский женский монастырь, объяснил поклонение Иосифу Сталину, чей портрет висит в келье священника.
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«Наказали за правду»: репортаж из монастыря, где обосновался схиигумен Сергий, обвиняемый в раскольничестве
Екатеринбург Онлайнвчера в 22:30
Портреты Николая II, Распутина и Сталина. Как выглядит келья опального схиигумена Сергия
Телеканал 360°вчера в 08:09
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Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Lenta.ru вчера в 16:19
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Здоровье
Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что возможное лечение актера Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а дальше начнется реабилитация.
РИА Новости вчера в 20:45
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Космос
На МКС обнаружили источник токсичного бензола
Российская газета вчера в 19:30
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило потери армии в Первой мировой
В одном только американском штате Нью-Йорк от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 30 909 человек.
Evo-rus.com вчера в 05:38
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
Футбол
Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0
Metaratings вчера в 14:53
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело 16 июня в 09:17
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 вчера в 03:30
Армия и оружие
Турция начала новую военную операцию в Ираке
ИА REX вчера в 06:40
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Культура
Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы
Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна вчера в 09:15
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Здоровье
Врач рассказал, помогает ли фейсбилдинг продлить молодость
РИА Новости вчера в 19:16
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 16 июня в 09:25
Общество
С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»
В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия вчера в 02:01
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Армия и оружие
В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве
Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru 16 июня в 21:23
Гаджеты
Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
The GEEK вчера в 02:16
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Общество
Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Новое Время 31 вчера в 09:43
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Здоровье
Почти 250 забайкальцев лечатся от коронавируса дома
Первоначально к лечению COVID-19 на дому приступили в Чите.
Забайкальский рабочий вчера в 21:45