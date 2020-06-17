Общество В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия». 150

Здоровье Медики назвали признаки появления алкогольной зависимости Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил РИА Новости, что возможное лечение актера Михаила Ефремова от предполагаемой алкогольной зависимости может занять около месяца, а дальше начнется реабилитация. 1

Общество Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы". 470

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1K

Армия и оружие Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников. 57

Спорт В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.

Футбол «Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.

Культура Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо». 1

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 726

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 12

Общество С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир» В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС. 10

Гаджеты Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3 На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch. 6