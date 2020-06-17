Религия

Lenta.ruLenta.ruЗахвативший монастырь священник объяснил поклонение Сталину

Схиигумен Сергий (Романов), «захвативший» Среднеуральский женский монастырь, объяснил поклонение Иосифу Сталину, чей портрет висит в келье священника.
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