Общество
Lenta.ruЗахвативший монастырь священник объяснил поклонение Сталину
Схиигумен Сергий (Романов), «захвативший» Среднеуральский женский монастырь, объяснил поклонение Иосифу Сталину, чей портрет висит в келье священника.
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«Я не страшливый, не боязливый»: отец Сергий — про захват Среднеуральского монастыря
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По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США.
Российская газета 21:00
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
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Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
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