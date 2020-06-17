Общество

Lenta.ruLenta.ruЗахвативший монастырь священник объяснил поклонение Сталину

Схиигумен Сергий (Романов), «захвативший» Среднеуральский женский монастырь, объяснил поклонение Иосифу Сталину, чей портрет висит в келье священника.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

А в келье у него гроб. Опальный отец Сергий рассказал журналистам свою версию захвата женского монастыря

LentaChel.ru11:19

Портреты Николая II, Распутина и Сталина. Как выглядит келья опального схиигумена Сергия

Телеканал 360°08:09

«Я не страшливый, не боязливый»: отец Сергий — про захват Среднеуральского монастыря

Екатеринбург Онлайн08:01

Отец Сергий объяснил, почему в его келье висит портрет Сталина

КП - Екатеринбург08:04

Захвативший монастырь священник объяснил поклонение Сталину

Lenta.ru07:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 22:35, Ашберн
Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Российская газета 10:29
359
Происшествия

Допрос Ефремова по делу о ДТП завершился спустя 5 часов

Известия 13:26
192
Кино

Вышел тизер фильма «Гнездо» с Джудом Лоу

Piter.tv 09:51
Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
150
Политика

Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Фергана 18:47
8
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
28
Фигурное катание

Стало известно о беременности фигуристки Юлии Липницкой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна и совсем скоро родит первенца.
Аргументы недели вчера в 11:21
5
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
75
Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv 00:52
347
Политика

Китайские СМИ оценили предстоящий парад Победы

РИА Новости 21:04
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
94
Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние каникулы

Ранее глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.
RT на русском 12:06
934
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
231
Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
15
Политика

Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
17
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
5K
Футбол

У шести футболистов «Ростова» обнаружен коронавирус

Тесты на коронавирус у шести футболистов «Ростова» выявили отклонения от нормы.
RT на русском 18:39
40
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
2,5K
Общество

В Багдаде четыре ракеты упали рядом с посольством США

По меньшей мере четыре ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, рядом с посольством США.
Российская газета 21:00
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
2,3K
Кино

Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»

ИнфоСМИ 14:13
27
Общество

Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании

Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru вчера в 12:51
74
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

«В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 21:35
4
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 14:01
81
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
3,7K
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Происшествия

К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция

Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними.
Эхо Москвы 19:05
1
Космос

На МКС обнаружили источник токсичного бензола

Российская газета 19:30
3
Экономика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей вчера в 03:07
42
Общество

Въезд на Кубань с 21 июня станет проще

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru 01:20
722
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное