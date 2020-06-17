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Политика Трамп подписал закон о санкциях против Китая за притеснение уйгуров Президент США Дональд Трамп 17 июня подписал законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении иностранных чиновников, повинных в притесении уйгуров и других меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. 8

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Происшествия Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии «В результате ДТП с последующим возгоранием двух легковых автомашин на улице Ленина, по предварительным данным, погибли пять человек», — приводит РИА Новости его слова. 4

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Происшествия К журналисту «Дождя» Антону Баеву приезжала полиция Четверо мужчин в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, приехали к редакции телеканала и потребовали от Баева проехать с ними. 1

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