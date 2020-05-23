Происшествия

РБКРБКПоявилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

В Сети появилось видео с места захвата заложников в отделении банка на Земляном Валу в центре Москвы. Оно опубликовано в группе ДТП и ЧП в Москве и Московской области в соцсети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно несколько машин скорой помощи и полиции у отделения Альфа-банка.
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В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы

РИА Новости07:10

МВД: Пострадавших среди сотрудников и посетителей отделения «Альфа-банка» в Москве нет

Агентство Москва09:02

При штурме отделения «Альфа-банка» в центре Москвы никто не пострадал

Российская газета08:55

Опубликовано видео из захваченного в центре Москвы банка

Москва 2408:55

Полиция подтвердила, что в отделении Альфа-Банка произошел захват заложников

Интерфакс08:13

В Москве восстановили движение по улице, где мужчина взял заложника в банке

ТАСС09:55

Появилось видео с места захвата заложников в отделении банка в Москве

РБК08:22
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество

Правительство РФ выделило средства на выплаты семьям с детьми

Еще более 197 млрд рублей выделено на выплаты в размере 10 тыс. рублей российским семьям на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
REGNUM 07:07
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Происшествия

Захватчик банка в Москве задержан

Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства.
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Общество

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Синоптики признали затянувшиеся майские холода в Москве аномальными, температура больше чем на месяц отстает от средних значений.
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Происшествия

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«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе города Красногорска Московской области», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:44
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Озвучена дата появления в РФ моделей KIA Sorento и Mohave

Агентство «Автостат» сообщает, что новый кроссовер KIA Seltos по итогам апреля этого года вошел в ТОП-25 самых продаваемых авто в РФ.
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Создатели сериала «Мост» рассказали о долгожданном продолжении

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Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

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Общество

В Москве скончались ещё 59 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение.
RT на русском 16:32
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Общество

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru 15:55
Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости вчера в 01:06
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 15:25
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Суд пересмотрит приговор Кокорину и Мамаеву 17 июня

Мосгорсуд пересмотрит приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые были осуждены за хулиганство, 17 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Газета.Ru 15:35
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Напомним, что главной особенностью модели Vivo X50 Pro станет необычная камера с крупным основным блоком, большим сенсором и подвесной системой стабилизации.
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
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Армия и оружие

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США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
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Жители Самары разделись, чтобы поддержать медсестру из инфекционного госпиталя в Туле, которая для работы надела прозрачный защитный костюм поверх бикини.
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В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека

Два человека погибли при пожаре в квартире дома в Выборгском районе Петербурга, сообщило городское управление МЧС.
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У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус

В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
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Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
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Минэкономразвития ожидает плавного ослабления курса рубля до 75-76 рублей за доллар, сказал глава министерства Максим Решетников.
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В Ливии погиб предполагаемый российский наемник

В Ливии погиб предполагаемый российский наемник.
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