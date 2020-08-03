Происшествия

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Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве. Кадры задержания транслировал телеканал «112 Украина». Как сообщил глава МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook, мужчину удалось задержать живым, взрыва не произошло.
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Антон Геращенко
Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение.
— Антон Геращенко, украинский политикРИА Новости 07:57

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