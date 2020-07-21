Коронавирус
РИА НовостиЗахвативший заложников в Луцке отпустил их после видео Зеленского
Мужчина, который захватил заложников в Луцке, решил отпустить их после того, как просмотрел видео, где президент Украины Владимир Зеленский по его требованию призвал всех смотреть фильм "Земляне", заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Экономика
«Газпром» разместит «вечные» облигации для финансирования газификации
"Газпром" готовится к размещению "вечных" облигаций для финансирования газификации страны, сообщил первый замминистра экономического развития Андрей Иванов в ходе инвестиционного форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса".
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В трех штатах США введен карантин для приезжих из большей части страны
Список штатов США, при въезде из которых в Коннектикут, Нью-Йорк и Нью-Джерси люди должны попадать на двухнедельную изоляцию, вырос в полтора раза, 21 июля пишет издание The Hill.
ИА Красная Весна 16:42
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Вооруженный мужчина взял в заложники 20 пассажиров автобуса в Луцке
Примерно в 09:30 в полицию города Луцка позвонил мужчина и заявил, что он захватил автобус с заложниками.
Live24 08:41
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Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
News.ru вчера в 14:04
Политика
Главная соперница Лукашенко на предстоящих выборах С. Тихановская первый раз выступила на государственном телевидении
Главная соперница Лукашенко на предстоящих выборах Светлана Тихановская первый раз выступила на государственном телевидении.
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В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
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«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Сити" одержал победу над "Уотфордом" в матче 37-го тура английской футбольной премьер-лиги.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Футбол
Арбитр Федотов: Кашшаи нужно оправдать VAR-ассистента матча «Зенит» — «Спартак»
Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, который поделился мнением о падении нападающего «Спартака» Александра Соболева в штрафной «Зенита» в матче 1/2 финала Кубка России (1:2) после единоборства с полузащитником петербургского клуба Юрием Жирковым.
Чемпионат 16:30
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Нижние Серги приходят в себя после паводка
Вести.Ru вчера в 23:29
Транспорт
Проезд по М-12 от Москвы до Казани обойдется в 1,6 тыс. рублей
По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд рублей.
Интерфакс 04:23
Общество
Петербург обошел Москву в рейтинге РБК по качеству жизни в регионах
Санкт-Петербург возглавил рейтинг регинов по качеству жизни, составленный РБК.
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Армия и оружие
В ДНР заявили, что передали тело погибшего силовика украинской стороне
РИА Новости 07:45
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В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Москва, 21 июля 2020, 14:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не видит ничего особенного в опубликовании главой Чечни Рамзаном Кадыровым фотографии, где он запечатлен с оружием в обеих руках.
REGNUM 07:55
Армия и оружие
ВВС США начали списание самолётов-заправщиков KC-10 Extender
Военное обозрение 08:42
Происшествия
Захвативший заложников преступник в Луцке обстрелял дрон СБУ
Захвативший автобус с пассажирами в Луцке преступник обстрелял беспилотник Службы безопасности Украины (СБУ).
Национальная служба новостей 10:57
Общество
Госдума приняла во втором чтении проект о кальянах и вейпах
Как сообщают РИА Новости, законопроект предусматривает распространение позиций закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные устройства, в их числе кальяны.
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Происшествия
Российского военного осудили за окончившийся комой спарринг с солдатом
В Санкт-Петербурге 224-й Гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока военнослужащего, устроившего спарринг, который закончился комой солдата-срочника.
Lenta.ru 10:09
Происшествия
МИД РФ подтвердил захват пиратами россиян в Гвинейском заливе
Инцидент произошел 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина в нейтральных водах Гвинейского залива, говорится в сообщении МИД РФ.
BFM.ru вчера в 13:49
Общество
Захвативший автобус в Луцке дал полчаса на выполнение его требований
В украинском Луцке захвативший 20 заложников в автобусе Максим Кривош дал украинским властям полчаса на выполнение его требований, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:01
Общество
В Госдуме требуют пересмотра итогов ЕГЭ по химии и отставок
Москва, 21 июля 2020, 14:26 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов требует наказать виновных в нарушениях на ЕГЭ по химии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.
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Московская филармония возобновит концерты со зрителями в августе
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Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
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Двух россиян в Греции приговорили к 253 годам тюрьмы каждого
Российские моряки Константин Семенов и Иван Возниковцев приговорены в Греции к 253 годам колонии каждый за перевозку нелегальных мигрантов, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы.
BFM.ru 10:22
Гаджеты
IPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США
Оказалось, что американцы в отчётный период чаще всего отдавали предпочтение бюджетному смартфону iPhone SE. iPhone SE стал самым популярным iPhone на рынке США по итогам продаж во втором квартале 2020 года.
Astera 13:52
Общество
Полиция Украины усилит безопасность в 9 регионах страны
Reuters После захвата террористом заложников в автобусе в Луцке полиция Украины решила усилить меры безопасности в девяти регионах страны.
РЕН ТВ 15:27
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
На пресс-конференции в Хабаровске во вторник Дегтярев объяснил, почему не вышел пообщаться с гражданами.
Городовой 09:40
Армия и оружие
В Ростовскую область к границам Украины перебросили военную авиацию
В Ростовскую область и Краснодарский край перебросили самолеты Ил-76.
Donday.ru 08:15