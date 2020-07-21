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Rambler News ServiceRambler News ServiceЗахвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду

Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды.
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Антон Геращенко
Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
— Антон Геращенко, украинский политикRT на русском 12:13

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