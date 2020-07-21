Коронавирус
Rambler News ServiceЗахвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду
Оценить13
Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
— Антон Геращенко, украинский политикRT на русском 12:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество
Композитора Юрия Антонова прооперировали в московской больнице
Культуромания 07:50
Интернет
«Касперский» предупредил о вредоносном ПО под видом продуктов Netflix
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила, что в период наблюдения было зафиксировано свыше 22 тыс. попыток заражения вредоносной программой компьютеров пользователей.
Astera 15:33
Футбол
«Астон Вилла» победила «Арсенал» в матче чемпионата Англии по футболу
"Астон Вилла" на своем поле обыграла "Арсенал" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:12
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актера Михаила Ефремова.
BFM.ru вчера в 09:07
Политика
Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке.
Lenta.ru 15:41
Экономика
Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в прошлом году стал рекордным. В частности, РФ стала ведущим поставщиком шоколада в КНР.
BFM.ru 16:43
Политика
Жители Хабаровска вышли на митинг против нового врио губернатора
В Хабаровске прошел уже десятый протест местных жителей, которые митингуют в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Примечания 11:01
Здоровье
«Полиоксидоний» проверяют на эффективность при лечении COVID-19
Первый этап испытаний по международному протоколу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при лечении COVID-19 прошел российский препарат "Полиоксидоний".
РЕН ТВ 18:56
Экономика
Сенатор оценил предложение выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Решение о возможных дополнительных выплатах пенсионерам может быть принято только на правительственном уровне, считает первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости 16:46
Политика
Жириновский дал напутствие Дегтяреву на новом посту
URA.Ru вчера в 09:45
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия 18:14
Финансы
Экономист оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ
Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов оценил возможность снижения ключевой ставки ЦБ на заседании совета директоров в пятницу, 24 июля.
RT на русском 06:05
Происшествия
Подросток забрался на 26-метровый Мемориал славы в Братске
Полиция установила 17-летнего подростка из Братска, который 20 июля залез на Мемориал славы, высота которого достигает 26 метров, сообщили ИА «ИрСити» 21 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ИрСити 04:06
Экономика
Рынок акций США открылся ростом индексов
Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 19,01 пункта (0,58%), до отметки 3 270,85.
ТАСС 09:54
Игры
Выпущен новый трейлер шутера Crysis Remastered для Nintendo Switch
Goroday.ru 18 июля в 17:38
Наука
Биологи из Гарварда раскрыли секрет появления мурашек на коже
Экономика сегодня 06:57
Общество
В отношении уволенного Путиным генерала начали проверку
В Москве в отношении бывшего зампреда Следственного комитета России (СКР) — начальника главного военного следственного управления Александра Сорочкина, уволенного президентом России Владимиром Путиным, проводится проверка.
Lenta.ru 03:24
Футбол
5 «сбитых лётчиков», которые взлетели в «Химках»
Кухарчук, кстати, отметился голом в кубковой встрече "Химок" и "Рубина" на стадии 1/16 финала (3:0).
Чемпионат 11:45
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36
Культура
Актер из «Интернов» остался в Лондоне для работы официантом
Как сообщает StarHit, сначала Шаракоис работал на стройке, теперь же устроился официантом в ресторан русской кухни ZIMA.
АБН 17:18
Экономика
Россиян предупредили о деноминации с девальвацией в августе
Причиной деноминации может стать продажа золота Российской Федерацией. У страны нет возможности покупать его, золото она лишь продает.
Evo-rus.com 08:43
Финансы
Экономист Делягин назвал лучшую валюту для хранения сбережений в 2020 году
Экономист Михаил Делягин допустил обвал доллара в 2020 году и назвал лучшую валюту для хранения сбережений.
ФАН 20:16
Футбол
France Football принял решение не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
ToDay News Ufa 05:55
Общество
В Черногории объявили эпидемию COVID-19
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории в ночь на среду провозгласил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости, заявил кабмин.
РИА Новости 19:48
Кино
Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок
Изначально фильм должны были показать в кино 17 июля.
Evo-rus.com 09:52