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Rambler News ServiceЗахвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду
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Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
— Антон Геращенко, украинский политикRT на русском 12:13
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