Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Захвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду

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