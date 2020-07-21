Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайская компания в ближайшее время по «воздуху» начнет распространять MIUI 12, и это будет уже вторая стадия, которая затрагивает большое количество моделей, предлагаемых в Китае и за пределами этой страны.