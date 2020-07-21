Захвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду
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Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды.В источнике
Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
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