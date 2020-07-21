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Rambler News Service
Rambler News Service

Захвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду

Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды.В источнике
Антон Геращенкоукраинский политик
Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.
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РБК

Украинская полиция смогла передать воду заложникам в Луцке

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Интерфакс

Заложникам в украинском автобусе передали воду

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Полиция передала воду заложникам в автобусе в Луцке

РИА Новостивчера в 12:05
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Захвативший автобус в Луцке не позволил передать заложникам воду

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Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
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Asteraвчера в 15:32
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