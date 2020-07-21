Первые результаты переговоров в Луцке. Максим Кривош разрешил полиции передать упаковки воды. Воду заложникам передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.

Полицейские в украинском Луцке смогли передать воду удерживаемым в автобусе заложникам. Подойти к транспортному средству марки «Эталон» решился сам первый заместитель руководителя Национальной полиции Украинского государства Евгений Коваль.

Захвативший заложников в Луцке разрешил полиции передать им воду

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