Коронавирус
КоммерсантъЗахвативший заложников в Луцке задержан
Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». Все заложники были освобождены за несколько минут до этого.
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Политика
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
РИА Новости вчера в 07:56
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Финансы
Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд
Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ.
РИА Новости 17:04
Происшествия
В Дагестане задержали банду по делу о краже 78 млн из госбюджета
В Дагестане задержали семь участников преступного сообщества по подозрению в хищении из государственного бюджета порядка 78 млн рублей.
Газета.Ru 15:27
Авто
Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения
Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений.
Car.ru вчера в 00:55
Политика
Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде
Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.
Газета.Ru 16:27
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com 11:54
Общество
Названа выигравшая от коронавируса страна
Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times.
Известия вчера в 18:37
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело вчера в 10:21
Наука
Запущена первая в мире шахтная ГЭС
По словам ученого, абсолютно безопасной для природы не может быть ни одна электростанция, и, например, очень мелкая рыба может получить повреждения в шахтной ГЭС, но большинство из них все же способны пройти через шахту невредимыми.
Популярная механика вчера в 12:05
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
Единоборства
Джордж Сент-Пьерр назвал Хабиба Нурмагомедова идеальным бойцом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Джордж Сент-Пьерр, до сих пор не расстался с идеей вернуться в октагон ради поединка с Хабибом Нурмагомедовым, которого считает идеальным бойцом, обладающим аурой непобедимости.
FightTime.ru 15:16
Игры
Вышел тизер игры о фехтовании Hellish Quart
News.ru 15:02
Общество
Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов
Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.
Взгляд.ру 12:29
Шоу-бизнес
Харламов объявил о разводе в центре Петербурга
Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
Gazeta.SPb вчера в 19:27
Культура
Три варианта памятника Александру Невскому представили нижегородцам
Три варианта памятника князю Александру Невскому выбраны архитектурным советом для голосования по выбору одного из вариантов для установки на территории Нижнего Новгорода.
Бизнес News. Время зарабатывать 11:02
Путешествия
Стало известно, когда возобновятся перелеты в Турцию
Источник из одной авиакомпании раскрыл «Интерфаксу» вероятные условия перелета россиян в Турцию.
Рамблер 12:18
Общество
«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт
Lenta.ru 12:28
Культура
Актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин скончался в 34 года
В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".
Московский Комсомолец 14:42
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Здоровье
Медик рассказал о связи загара с простудными заболеваниями
Как отмечает специалист, у них загар не может сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого светлокожие люди получают солнечный ожог, что грозит мутациями в клетках и развитием меланомы - распространенного кожного заболевания, пишет iz.ru.
Shraibikus News 04:42
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла 9-месячного сына Тимати за границу
24-летняя супруга Тимати, фотомодель Анастасия Решетова улетела за границу. Сколько она там пробудет, не знает даже сама молодая мама.
Блокнот.ру 10:47
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34
Футбол
Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса
Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.
Газета.Ru 17:13
Игры
Разработчики начали производство второй части Final Fantasy VII Remake
Разработчики Final Fantasy VII Remake подчеркнули, что изучают отзывы игроков на первую часть, чтобы улучшить свою игру.
ИА Красная Весна 10:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
Дмитрий Шепелев станет ведущим развлекательного шоу на ТНТ "Ты как я". В этом году он ушел с Первого канала, где работал более десяти лет.
Газета.Ru 14:36