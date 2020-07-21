Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, задержан при штурме автобуса спецназом, сообщает телеканал «112 Украина». Все заложники были освобождены за несколько минут до этого.

Финансы Россияне возвращают валюту на вклады второй месяц подряд Россияне в июне продолжили возвращать валюту на вклады - их объем за месяц вырос на 593 миллиона долларов, следует из данных ЦБ РФ. 1

Авто Представили кроссовер BMW X1 третьего поколения Компактный кроссовер BMW X1 в прошлом году получил небольшое обновление и многие поклонники марки продолжают ожидать смены поколений. 9

Политика Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.

Общество Названа выигравшая от коронавируса страна Благодаря принятым мерам в мире после пандемии коронавируса, вероятнее всего, процветать будет Германия, пишет 19 июля The New York Times. 92

Наука Запущена первая в мире шахтная ГЭС По словам ученого, абсолютно безопасной для природы не может быть ни одна электростанция, и, например, очень мелкая рыба может получить повреждения в шахтной ГЭС, но большинство из них все же способны пройти через шахту невредимыми.

Политика Врио главы Хабаровского края представили правительству региона В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. 2,2K

Единоборства Джордж Сент-Пьерр назвал Хабиба Нурмагомедова идеальным бойцом Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Джордж Сент-Пьерр, до сих пор не расстался с идеей вернуться в октагон ради поединка с Хабибом Нурмагомедовым, которого считает идеальным бойцом, обладающим аурой непобедимости.

Общество Доктор Комаровский назвал плохие качества современных отцов Многие мужчины пытаются переложить ответственность за воспитание детей на супругу, однако такой подход в корне неправильный, сообщил врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. 3

Культура Три варианта памятника Александру Невскому представили нижегородцам Три варианта памятника князю Александру Невскому выбраны архитектурным советом для голосования по выбору одного из вариантов для установки на территории Нижнего Новгорода. 30

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 1,3K

Здоровье Медик рассказал о связи загара с простудными заболеваниями Как отмечает специалист, у них загар не может сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого светлокожие люди получают солнечный ожог, что грозит мутациями в клетках и развитием меланомы - распространенного кожного заболевания, пишет iz.ru. 19

Футбол Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса Судья Игорь Федотов раскритиковал Руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи.