Общество

REGNUMREGNUMЗахвативший заложников в Луцке выдвинул требования

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
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Стали известны требования захватившего заложников на Украине

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Захвативший автобус с заложниками украинец выдвинул требования Зеленскому

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Политика

В Кремле прокомментировали фото Кадырова в оружейном арсенале

Владение оружием в России регламентируется законом, который для всех един, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова в оружейном арсенале.
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Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
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Общество

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону

В России предложили отменить тайну переписки и разговоров по телефону.
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Общество

Пермский край получит 400 млн руб. на развитие жилищного строительства

На развитие жилищного строительства в нашем регионе будет выделено около 400 млн руб. Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство РФ до 1 февраля 2021 года.
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Наука

Создан материал, который невозможно разрезать или просверлить

Диск шлифовальной машины или сверло дрели проникает сквозь первый слой материала, но как только достигает керамических шариков, возникает вибрация, которая тупит инструмент, а мелкая пыль заполняет полости в пористой структуре металла.
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Религия

Православные отмечают праздник в честь Казанской иконы Богородицы

Русская православная церковь во вторник отмечает праздник в честь иконы Богоматери "Казанская", одного из самых известных и почитаемых образов в России.
РИА Новости 03:03
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
RT на русском 04:31
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Политика

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Депутаты Госдумы принял в третьем чтении закон о праве ЦИК проводить в течение трех дней голосование на выборах и референдумах.
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Политика

Британия опубликовала доклад о российском вмешательстве в выборы

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
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Общество

Мадонна похвасталась штрафом в $1 млн за концерт в России

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Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Ранее сообщалось, что в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,4 года, достигнув исторического максимума.
Lenta.ru 04:52
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Здоровье

В Приамурье умер еще один медработник с коронавирусом

РИА Новости 02:49
Общество

В Краснодаре ликвидируют подтопления после сильного ливня

В Краснодаре продолжаются работы по ликвидации подтоплений после сильного ливня, сообщает пресс-служба администрации города.
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Общество

Суд Амстердама вынесет решение по делу о скифском золоте 2 сентября

"Дата (слушаний по делу о скифском золоте - ред.) определена: 2 сентября 2020 года", - сообщили агентству в суде.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
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Хоккей

В омском «Авангарде» 20 игроков и сотрудников заболели коронавирусом

20 игроков и сотрудников клуба Континентальной хоккейной лиги "Авангард" заболели коронавирусом.
Российская газета 06:27
Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

РИА Новости 06:11
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Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

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Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ

В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
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Происшествия

В Крыму на соцработников завели дело после изнасилования ребенка

Главное следственное управление СКР по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц ГБУ РК "Советский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи", которые в течение пяти лет не замечали неблагополучную обстановку в одной из семей.
Российская газета 04:09
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Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
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Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
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Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

Глава МЧС Евгений Зиничев отправится в город Нижние Серги в Свердловской области, где из-за паводка объявлен режим ЧС.
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«Альфа Таури» специально игнорировала радиообмен с Квятом

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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru вчера в 02:45
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
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Юрий Антонов попал в больницу из-за проблем с ногой

Певец и композитор Юрий Антонов попал в одну из московских больниц, сообщает РЕН ТВ 21 июля.
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В Москве составили протоколы на участников танцев на МКАД

Газета.Ru 02:22
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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