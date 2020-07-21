Общество
REGNUMЗахвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
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Общество
«Магнит» запустил новую сеть магазинов со сниженными ценами
Ретейлер «Магнит» запустил новую сеть магазинов в формате дискаунтера (то есть со сниженными ценами) под брендом «Моя цена», заявил президент компании Ян Дюннинг.
Секрет фирмы 06:13
Происшествия
Захватчик заложников в Луцке сам позвонил в полицию
Захвативший заложников в Луцке мужчина сам позвонил в полицию, представился Максимом Плохим и сообщил, что автобус заминирован.
BFM.ru 05:31
Происшествия
Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве
Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
РБК 08:19
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Футбол
«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину
Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".
Интерфакс-Спорт 08:26
Экономика
«Черный август»: чем и почему России грозит девальвация
Эксперт Николай Печерников полагает, что август 2020 года вполне может стать в России «черным».
Deita.ru 03:30
Происшествия
В Дагестане банда адвокатов и нотариусов похитила из госбюджета 78 млн
Махачкала, 21 июля 2020, 17:44 — REGNUM В Дагестане разоблачена преступная группа, состоявшая из адвокатов, сотрудников МВД и нотариусов, похитивших из госбюджета РФ не менее 78 млн рублей, сообщает 21 июля Следственный комитет РФ.
REGNUM 10:44
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК 10:56
Политика
Лавров выразил уверенность в сохранении ядерной сделки с Ираном
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом во вторник, 21 июля, выразил уверенность, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), называемый также «ядерная сделка», сохранится.
Известия 11:17
Экономика
Госдума приняла закон о категориях инвесторов на финансовом рынке
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов-физлиц.
ТАСС 06:33
Экономика
Минск настаивает на выплате Москвой $146 млн за «налоговый манёвр»
Минск, 21 июля 2020, 17:30 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время состоявшегося 21 июля заседания президиума правительства обратил внимание на последствия российского «налогового манёвра».
REGNUM 10:30
Культура
На Украине снимут фильм о геях-казаках с Запорожской сечи
На Украине в скором времени представят фильм о казаках-геях с Запорожской сечи.
Дни24 10:09
Культура
Спектакли фестиваля «Золотая маска» начнут показывать в конце июля
Стало известно, что первые показы спектаклей участников фестиваля «Золотая маска» пройдут в конце июля и в августе.
Globalcity.info вчера в 07:18
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru вчера в 09:07
Здоровье
Росздравнадзор нашел нарушения в организации лечения коронавируса в Свердловской области
Росздравнадзор выявил ряд грубых нарушений в организации медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
ТАСС 05:38
Экономика
На Кубани бизнесу субсидируют переход на интернет-торговлю
В Краснодарском крае предприниматели смогут вернуть 100% средств, затраченных на переход на интернет-торговлю.
Деловая газета. Юг 09:38
Здоровье
Правительство разрешило некоторым россиянам с ВИЧ усыновлять детей
В 2019 году в силу вступил закон, согласно которому россияне с ВИч и вирусом гепатита С могут усыновлять проживающих с ними детей.
Mockva.ru 09:52
Экономика
ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу
Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
Интерфакс 08:24
Общество
Россиян заверили в отсутствии угрозы нового всплеска коронавируса
Угрозы нового всплеска заражаемости коронавирусом, как было зимой, весной и летом, больше не ожидается.
Lenta.ru 10:37
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Политика
США хотят создать международную коалицию для противостояния Китаю
США хотят создать международную коалицию, которая противостояла бы Китаю.
ТАСС 10:55
Экономика
Оценка экономического кризиса у россиян не достигла рекорда 2016 года
Большинство россиян (60%) заявили о том, что страна находится в экономическом кризисе.
РБК 11:00
Общество
Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого
Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов.
Известия 11:08
Политика
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ
Госдума приняла закон о профессиональной тайне для сотрудников ФСБ.
Piter.tv 07:55