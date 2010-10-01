Общество

REGNUMREGNUMЗахвативший заложников в Луцке выдвинул требования

На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

REGNUM05:02

Захватчик автобуса в Луцке выдвинул требования к украинским СМИ

Взгляд.ру06:33

Захватчик из Луцка опубликовал требования к властям Украины

Телеканал 360°05:25

Стали известны требования террориста из Луцка

Вести.Ru05:15

Террорист, захвативший в украинском Луцке автобус с заложниками, угрожает взорвать транспортное средство

Эхо Москвы07:07

Захватчик заложников в Луцке: «С праздником антисистемы!»

Комсомольская правда05:55

Стали известны требования захватившего заложников на Украине

РЕН ТВ05:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Происшествия

В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке

Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
RT на русском 07:40
1
Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) закрывается.
Вести.Ru вчера в 08:38
2,8K
Общество

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет

Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
3,2K
Политика

Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным

Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
208
Политика

В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
3
Политика

Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании

В Соединенных штатах Америки новым президентом может стать рэп-исполнитель Канье Уэст.
CT news вчера в 07:01
23
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
867
Происшествия

СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
1,2K
Общество

Торговые центры «Мега» в Ленобласти возобновят работу с 27 июля

ТАСС 06:50
Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
2K
Происшествия

Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке

Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
17
Происшествия

В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование

Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
9
Политика

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
2,8K
Авто

В первом полугодии 2020 года российский авторынок покинули 20 моделей

Автоновости дня 04:37
Политика

Дегтярев назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает своей основной задачей на новом посту «утилитарную» – то есть, функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.
Взгляд.ру 08:10
Происшествия

Мать убитой на Сахалине восьмилетней девочки объявили в розыск

РИА Новости 05:41
14
Общество

Композитор Юрий Антонов попал в больницу

Lenta.ru 06:51
3
Общество

Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Российская газета 07:31
15
Происшествия

Полиция проверит информацию о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе в Московской области, сообщает 21 июля «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Известия 08:14
Политика

Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
1,2K
Здоровье

Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Правительство РФ разрешило пациентам, которые имеют ВИЧ и находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, усыновлять и брать под опеку семей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Московский Комсомолец 07:37
1
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
456
Политика

В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
196
Общество

Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии

Голливудский актер Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии сегодня, 21 июля.
Восток-Телеинформ 05:31
10
Экономика

В России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
34
Происшествия

Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей

Российская газета 05:19
5
Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
144
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

ТАСС вчера в 05:48
671
Армия и оружие

В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм

ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС вчера в 01:15
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Луцк
Город в Украине
Город на западе Украины, административный центр Волынской области. Один из древнейших городов времён Волынского княжества на территории Западной Украины. Первое письменное упоминание датируется 1085 годом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное