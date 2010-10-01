Общество
REGNUMЗахвативший заложников в Луцке выдвинул требования
На официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook опубликовано сообщение, в котором президент Украины заявил, что держит ситуацию в Луцке под личным контролем.
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Происшествия
В МВД Украины назвали имя подозреваемого в захвате автобуса в Луцке
Заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко рассказал о личности мужчины, подозреваемого в захвате автобуса в Луцке.
RT на русском 07:40
Общество
Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией
Алексей Навальный на своем сайте сообщил о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) закрывается.
Вести.Ru вчера в 08:38
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет, сообщила пресс-служба Кремля Такое поручение глава государства дал в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".
РИА Новости 05:40
Политика
Британия сочла вмешательство России в референдум по Brexit бесполезным
Великобритания опубликовала на сайте правительства доклад о российском вмешательстве в политическую жизнь страны.
Lenta.ru 06:50
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
В Соединенных штатах Америки новым президентом может стать рэп-исполнитель Канье Уэст.
CT news вчера в 07:01
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru вчера в 11:59
Политика
Врио главы Хабаровского края представили правительству региона
Представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева правительству и органам власти началось в Хабаровске, сообщили РИА Новости в правительстве края.
РИА Новости 02:22
Происшествия
Полиция Киева обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке
Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на Минском рынке в Киеве, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
RT на русском 07:28
Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разгромил пляжное оборудование
Смерч в Сочи вышел на берег в Имеретинской бухте и снес пляжное оборудование.
Газета.Ru 07:35
Политика
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова
Вашингтон ввел визовые санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которого считают причастным к нарушениям прав человека.
Независимая газета вчера в 12:36
Авто
В первом полугодии 2020 года российский авторынок покинули 20 моделей
Автоновости дня 04:37
Политика
Дегтярев назвал основную задачу на посту врио главы Хабаровского края
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что считает своей основной задачей на новом посту «утилитарную» – то есть, функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.
Взгляд.ру 08:10
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Общество
Путин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги
Российская газета 07:31
Происшествия
Полиция проверит информацию о стрельбе в элитном поселке в Подмосковье
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о стрельбе в элитном коттеджном поселке «Береста» на Новорижском шоссе в Московской области, сообщает 21 июля «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Известия 08:14
Политика
Минобороны заявило о готовности российской вакцины от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса, в создании которой участвуют военные, готова.
Известия 00:25
Здоровье
Правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Правительство РФ разрешило пациентам, которые имеют ВИЧ и находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года, усыновлять и брать под опеку семей, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Московский Комсомолец 07:37
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости 07:24
Экономика
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии
Голливудский актер Стивен Сигал посетил Иволгинский дацан в Бурятии сегодня, 21 июля.
Восток-Телеинформ 05:31
Экономика
В России ужесточили выдачу кредиток
Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Жителя Татарстана осудили за убийство бывшей жены и двоих сыновей
Российская газета 05:19
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
Газета.Ru 06:07
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
ТАСС вчера в 05:48
Армия и оружие
В России создали корабельный вариант модуля АУ-220М калибра 57 мм
ЦНИИ "Буревестник" (входит в концерн "Уралвагонзавод") на основе разработок по зенитно-артиллерийскому комплексу "Деривация-ПВО" создал морской вариант боевого модуля АУ-220М в калибре 57 мм.
ТАСС вчера в 01:15