Политика

REGNUMREGNUMЗахвативший заложников в Луцке выдвинул требования

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Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:02 — REGNUM В центр Луцка на помощь правоохранителям прибыл бронетранспортёр. Об этом сообщает 21 июля Telegram-канал «Заговорщик». В социальной сети Twitter на странице предполагаемого злоумышленника опубликованы требования.
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Захвативший заложников в Луцке выдвинул требования

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