Луцк, Украина, 21 июля 2020, 12:02 — REGNUM В центр Луцка на помощь правоохранителям прибыл бронетранспортёр. Об этом сообщает 21 июля Telegram-канал «Заговорщик». В социальной сети Twitter на странице предполагаемого злоумышленника опубликованы требования.

Происшествия СБУ квалифицировала как теракт захват заложников в Луцке Служба безопасности Украины квалифицировала как теракт захват автобуса с заложниками в Луцке, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на слова главы СБ Ивана Баканова. 3

Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 73

Игры Игра про путешествия Самурая Джека через пространство и время выйдет 21 августа Издатель Adult Swim Games и разработчик Soleil объявили дату выхода Samurai Jack: Battle Through Time — 21 августа на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.

Космос Астронавты NASA второй раз за неделю вышли в открытый космос Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен начали во вторник второй за последние пять дней выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ.

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