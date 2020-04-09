Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп. Об этом сообщил мэр города Андрей Скрипник на своей странице в Instagram.
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с чего всё началось
Губернатор Ставрополья на своей странице в Instagram
 сообщил, что мужчина, захвативший заложников, состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в регионе постоянно не проживает.
Коммерсантъ14:31

Подробнее о событии

Источник: мужчина в Пятигорске мог захватить заложников из-за недосыпа

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СК опубликовал видео из квартиры в Пятигорске, где удерживали заложников

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В Пятигорске освободили заложников, которых удерживал психически нездоровый мужчина

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В Пятигорске освободили взятых в заложники женщину и детей

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Мужчина, взявший в заложники родных в Пятигорске, задержан (версия 2)

Интерфакс - Россия11:08
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
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Страны — участницы ОПЕК+ на совместной телеконференции обсуждают распределение индивидуальных квот по сокращению добычи нефти.
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Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки.
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МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

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Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
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Народную артистку России Надежду Бабкину изолировали и перевели в закрытый инфекционный бокс, пишет StarHit.
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Общество

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Представлен премиальный телевизор Huawei Vision Smart TV X65

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei представил новый телевизор Huawei Vision Smart TV X65.
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Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

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Шоу-бизнес

Игорь Николаев переболел пневмонией

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В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
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Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

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Общество

В России упрощается порядок регистрации безработных

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Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

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Состояние зараженных коронавирусом, которые не начали лечение своевременно или не придерживались предписаний медиков, ухудшается.
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Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

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Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
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Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Здоровье

Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Рамблер 11:43
Экономика

Власти отложили снижение порога беспошлинной торговли из-за COVID-19

В связи со сложившейся ситуацией Минфин России сообщил о решении отложить обсуждение снижения порогов беспошлинного ввоза товаров в рамках интернет-торговли.
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Спорт

Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018

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Общество

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
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Общество

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В 7 часов "Особое мнение" вы услышите с Дмитрием Муратовым, главным редактором "Новой газеты".
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Зонд BepiColombo на прощанье сфотографировал Землю

Снимки Земли, сделанные во время гравитационного маневра, передал европейско-японский зонд BepiColombo, направляющийся к Меркурию, сообщает Европейское космическое агентство 9 апреля, на официальном сайте.
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Общество

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На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
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