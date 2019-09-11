Политика
ТВ ЦентрЗахватнические планы Нетаньяху подставили Израиль под удар
С резким осуждением выступили Лига Арабских государств и Саудовская Аравия. При этом Израиль и Палестина уже обменялись серией ударов. Предвыборную встречу Беньямина Нетаньяху с избирателями в городе Ашдод прервал вой сирен.
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Генсек ООН забеспокоился из-за желания Израиля аннексировать Иорданскую долину
Газета.Ruвчера в 20:42
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» вдвое сократить использование Opal
"Газпром" должен сократить транспортировку газа по OPAL до половины транзитной мощности трубопровода согласно решению Суда ЕС, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии.
Газета.Ru вчера в 11:28
Космос
Компания XpaceX готовится к испытательному полёту звездолёта
Глава компании Илон Маск подтвердил, что его команда готовится к испытательному полёту звездолёта «орбитального класса».
Машины и Механизмы вчера в 13:26
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Актер, исполнивший главную роль в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда», скончался на 69-м году жизни.
Lenta.ru 02:21
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Армия и оружие
В Комсомольске спустили на воду третий корвет для ТОФ
Сегодня на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре прошла торжественная церемония спуска на воду третьего серийного корвета проекта 20380.
Хабаровский край сегодня 03:15
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Финансы
Клепач ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,5%
Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,5%. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Московского финансового форума.
ТАСС 03:04
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Лукашенко предсказал выбор белорусского народа
«Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.
Lenta.ru 04:24
Армия и оружие
В Ливии находится российская группировка войск во главе с заместителем командующего ВДВ
Войска под командованием замкома ВДВ Андрей Холзакова контактируют с армией генерала Халифы Хафтара и периодически оказывают ей поддержку.
Эхо Москвы 04:32
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Армия и оружие
В МИД предупредили о растущем риске возникновения ядерной войны
Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться, есть риск возникновения ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости 04:24
Происшествия
В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой
RT на русском 04:03
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Музыка
Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
РИА Новости вчера в 08:34
Музыка
Умер любимый музыкант Курта Кобейна Дэниел Джонстон
Культуромания 01:41
Общество
10 процентов россиян обманывает начальство
Только 13 процентов россиян никогда не отпрашиваются работы, 20 процентов идут к врачу, 10 процентов связывают ранний уход с заботой о детях.
Свободная Пресса 02:35
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Футбол
Участники еврокубков летом потратили на трансферы 4 миллиарда евро
Восемьдесят футбольных клубов, которые в сезоне-2019/20 сыграют в основных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, прошедшим летом потратили в общей сложности на трансферы 3,980 миллиарда евро, сообщается в отчете УЕФА.
РИА Новости 01:16
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Общество
Дефицит внуков приведет к старению россиян
За последние 100 лет бабушки столкнулись с «дефицитом внуков». Их число в среднем сократилось в 6,7 раза.
Телеканал 360° 02:57
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Авто
В России Changan увеличил продажи на 8% в августе
В августе самым востребованным автомобилем компании стал Changan CS35 Plus, вышедший на рынок РФ в августе.
Tvoe-avto.com 04:10
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Общество
В России определили разработчика нового самолета на замену Ан-2
Минпромторг определил разработчика легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2 ("кукурузника"), следует из протокола подведения итогов открытого конкурса.
РИА Новости вчера в 20:09