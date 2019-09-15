Происшествия
ТАССЗаключенный убит в колонии в Курганской области
Заключенный убит в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в региональной Общественной наблюдательной комиссии.
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Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток вчера в 07:01
Футбол
Кокорин может стать игроком «Сочи»
Бомбардир.ру вчера в 11:53
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак
Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.
REGNUM 13 сентября в 18:29
Происшествия
Пассажирский Як-42 сел в Красноярске из-за отказа двигателя
Пассажирский самолет Як-42 приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности.
РБК 02:24
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Энергетика
Reuters узнал о сроках восстановления поставок нефти после атак дронов
Возвращение Саудовской Аравии к полной мощности поставок нефти после атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco может занять «недели, а не дни».
РБК 06:13
Баскетбол
Сборная Франции завоевала бронзу на Кубке мира по баскетболу
Французская сборная повторила свой результат 2014 года. Тогда в матче за третье место команда обыграла литовцев.
Говорит Москва 06:17
Политика
Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином
Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Энергетика
Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Российская газета вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес
Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей
В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.
URA.Ru 04:38
Происшествия
В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
Около сорока человек эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
РИА Новости 05:52
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Здоровье
Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Армия и оружие
Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400
Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400.
RT на русском 06:33
Политика
Bloomberg: Джонсон намерен проигнорировать запрет на «жесткий» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен нарушить принятый парламентом закон, по которому выход Британии из состава Евросоюза без достигнутого соглашения невозможен.
ТАСС вчера в 22:34
Гаджеты
«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Общество
Скончался академик Виктор Ивантер
Виктор Викторович Ивантер, один из самых известных специалистов по макроэкономике в России, скоропостижно скончался в воскресенье, 15 сентября.
Российская газета 05:56
Происшествия
В результате нападения медведя в Армении погиб польский турист
При восхождении на гору Арагац в Армении турист из Польши подвергся нападению медведя, в результате чего погиб.
Ридус вчера в 13:36
Общество
В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов
Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
Российская газета 06:21
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46
Футбол
Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Происшествия
На Алтае произошло сильное землетрясение
В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.
Московский Комсомолец 13 сентября в 02:45
Экономика
Bloomberg: МВФ предоставит Киеву кредит в размере $5 млрд на три года
Международный валютный фонд (МВФ) практически согласовал с Украиной программу предоставления кредитной помощи на сумму около $5 млрд сроком на три года.
ТАСС вчера в 08:36