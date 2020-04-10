Происшествия
Газета.RuЗаключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области. Один из осужденных, который содержался в изоляторе за нарушение правил поведения в колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения.
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Я дозвонилась до одного из заключенных в горящей ИК-15 в Ангарске. Заключенный Андрей забаррикадировался на промзоне, вокруг него всё горит. Он рассказывает о том, что где-то видели трупы. Я спросила, сколько раненых. Он ответил — все.
— Ольга Романова, российская журналисткаСобеседник 12:27
с чего всё началось
На сайте регионального ГУФСИН уточняется, что конфликт в колонии начался вечером 9 апреля и завершился нападением осужденных на охранника, который в результате попал в больницу с травмами.Интерфакс13:49
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Энергетика
Страны G20 разошлись в оценке масштаба нефтяного кризиса
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Lenta.ru 06:03
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Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09